«Le rêve est enfin devenu une réalité» - Stéphane Tourigny

La famille de Miguël Tourigny a réalisé un rêve, vendredi, lorsque le Canadien de Montréal a repêché le défenseur natif de Victoriaville, en 7e ronde, avec la 216e sélection.

«Le sentiment de fierté est indescriptible, a dit son père, Stéphane Tourigny. On commence à peine à le réaliser. J’étais sous le choc. Montréal, c’est l’équipe que j’ai suivie depuis que je suis jeune.»

Le défenseur qui mesure 5 pi 8 po et qui pèse 170 lb avait été ignoré par les équipes du circuit Bettman à ses deux premières années d’admissibilité. La famille Tourigny, qui détient une ferme laitière de près de 700 animaux, ne s’est pas rendue à Montréal pour éviter une autre déception.

Les critiques ont motivé Miguël à redoubler d’ardeur, selon le paternel.

«En raison de sa grandeur, Miguel a toujours dû travailler, a-t-il indiqué. Il ne l’a jamais eu facile. Depuis qu’il est pee-wee, il se fait dire qu’il ne se rendrait pas loin au hockey. Il a toujours travaillé fort. Il a une confiance inébranlable. Il est vraiment fort mentalement.»

La mère du jeune de 20 ans, Valérie Desrochers, a souligné la résilience de son fils.

«Sa détermination est sa plus grande force, a-t-elle fait savoir. Il a une hargne au travail. Son cheminement ne sera jamais facile. Il n’a jamais baissé les bras [...]. On a toujours eu espoir pour lui. Lorsqu’on a entendu son nom, le rêve est enfin devenu une réalité.»

«Le cœur plus gros que son corps»

Selon ses proches, Miguël Tourigny a tout ce qu’il faut pour se démarquer, malgré la pression du marché montréalais.

«Miguel carbure à la pression, a noté son père. Plus le match est important, plus il est dans la game. Il aime les défis. Il a un but et il veut montrer à tout le monde que sa grandeur importe peu.»

«Il a toujours de l’énergie et il va continuer de vous surprendre, a-t-il prédit. Il a le cœur plus gros que son corps. On dirait qu’il a deux moteurs, puisqu’il n’arrête jamais sur la glace.»

En plus de voir Miguël s’illustrer avec une récolte de 31 buts et 80 points, les Tourigny ont eu le plaisir de voir le cadet de la famille, Jordan, un défenseur de 16 ans, remporter la Coupe du Président et jouer un rôle important avec les Cataractes de Shawinigan.

«Les deux frères sont très proches, a mentionné Stéphane. Ils s’appellent après chaque match pour se donner des conseils. Ce qu’ils nous ont fait vivre cette année est au-delà de nos espérances. Ç’a été une année marquante pour notre famille.»

Miguël Tourigny participe au camp de développement du Canadien jusqu’au 13 juillet.

Miguël Tourigny peine à réaliser ce qui lui arrive

Après avoir été un partisan du Canadien de Montréal plus jeune, Miguël Tourigny peine encore à réaliser ce qui vient de se produire. Le Victoriavillois a été sélectionné en 7e ronde par le Tricolore vendredi.

Ignoré lors des deux derniers repêchages, le défenseur ne s’est pas rendu à Montréal pour assister à l'événement.

«J’étais surpris [d’avoir reçu l’appel du Canadien], a dit Tourigny. Lorsque j’ai réalisé ce qui venait de se passer, j’étais vraiment content [...]. Plus jeune, je regardais chaque match du Canadien. J’étais un grand fan. En portant le chandail du Canadien, je trouvais ça drôle un peu, puisqu’on dirait que je ne le réalise pas encore pleinement.»

«C’est certain que le fait d’être ignoré m’a motivé, mais je ne suis pas quelqu’un qui a besoin de plus de motivation, a ajouté l’athlète de 20 ans. Je carbure à la pression. J’ai hâte de commencer et je suis certain que ça va bien aller.»

Conscient de la chance qu’il a de porter les couleurs du Canadien, celui qui a récolté 31 buts et 80 points l’an dernier veut rester accessible aux partisans.

«Je ne m’enflerai pas la tête avec ça, je veux rester proche de mes fans», a-t-il fait savoir.

Confiance

Le défenseur de 5 pi 8 po et 170 lb estime que sa confiance est sa plus grande force. Cela lui a permis de surmonter les obstacles.

«J’ai vraiment confiance en mes moyens, a mentionné Tourigny. Je suis rapide et je joue plus gros que ma grandeur.»

À Montréal, il veut s’inspirer de Martin St-Louis et de Francis Bouillon.

«Le parcours de St-Louis est similaire au mien, même s’il n’a pas été repêché, a-t-il souligné. Je le regardais beaucoup quand j’étais plus jeune. C’est la même chose avec Francis [Bouillon]. J’ai discuté avec lui [au camp de développement]. Il m’a dit ne pas lâcher, de continuer de travailler et que de bonnes choses allaient arriver.»

Tourigny, qui se démarque par l’aspect offensif de son jeu, veut profiter du camp de développement du Canadien pour améliorer son jeu défensif et devenir un joueur complet.