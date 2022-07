SUM 41 au FEQ: les pionniers de la pop punk rappliquent

La nouvelle avait créé un petit émoi, au début de 2022, chez les fans de Simple Plan et SUM 41 : la hache de guerre bien enterrée, Deryck Whibley avait accepté de chanter quelques lignes de la nouvelle chanson de Simple Plan, Ruin My Life.

Mieux encore, les deux formations ont ensuite annoncé une tournée commune, question de bien brasser les souvenirs des nostalgiques de la pop punk du début du millénaire.

Bref, c’est à se demander si cette histoire de rivalité qu’entretenait à l’époque les deux groupes canadiens, à coups de déclarations épicées, était réelle ou une invention pour faire jaser d’eux dans les médias.

Réponse de Deryck Whibley, que Le Journal a joint récemment avant la venue du groupe au Festival d’été de Québec : c’était vrai.

Par contre, bien que les gars de SUM 41 sont ceux qui avaient allumé la mèche, reconnaît-il, tout cela n’était qu’une blague.

«Nous étions jeunes, on s’emmerdait et on voulait juste foutre la merde pour aucune autre raison que nous étions deux groupes canadiens qui avaient du succès en même temps et que ce serait amusant de partir une “guéguerre” de type Oasis-Blur.»

MTV, le catalyseur

Vingt ans plus tard, la pop punk, qui avait sombré dans l’oubli, renaît de ses cendres grâce à une nouvelle génération d’artistes désireuse de renouer avec le style musical qui a bercé sa jeunesse.

L’engouement peut-il atteindre les sommets des beaux jours de Simple Plan et SUM 41? Deryck Whibley l’ignore et met des bémols.

«Cette musique a été très populaire grâce à MTV. Aujourd’hui, on peut faire des clips qui sont diffusés sur YouTube, mais ce n’est pas un endroit où on va les regarder tous en même temps. Il n’y a plus de chaîne que tout le monde devait absolument regarder, comme MTV à l’époque.»

L’effet MTV? C’était phénoménal et instantané, se souvient le chanteur. SUM 41 en avait bien profité quand le vidéoclip de Fat Lip s’était faufilé dans la rotation régulière.

«Pendant deux ans, on avait tourné aux États-Unis et on regardait la chaîne dans nos chambres d’hôtel. Tout à coup, on en faisait partie. Deux ou trois jours après la première diffusion de notre vidéoclip, des gens nous arrêtaient dans la rue tous les jours.»

Album double

Réfléchir au bon vieux temps n’empêche pas SUM 41 d’aller de l’avant. Même qu’un album double, dont la date de sortie demeure inconnue, est presque prêt.

Heaven and Hell montrera les deux visages de la formation : une moitié pop punk, l’autre heavy métal.

Incidemment, le nouveau matériel a vu le jour lorsque Whibley s’est mis à écrire des chansons de style pop punk pour une réédition deluxe 20e anniversaire de l’album All Killer, No Filler, que souhaitait faire paraître leur maison de disques Universal.

«J’en ai écrit six ou sept et je les aimais toutes. Alors je leur ai dit, les gars, savez-vous quoi? Je les garde», raconte l’artiste.

En parallèle, il avait aussi commencé à composer des chansons heavy métal. Le projet d’album double s’est imposé.

Ces intenses Québécois

Le studio, c’est bien, mais ce que Deryck Whibley préfère, c’est la scène. Retrouver les admirateurs de Québec lors du Festival d’été le comble de joie. Comme plusieurs autres groupes rock, SUM 41 adore jouer dans la capitale.

«C’est dur à expliquer, mais la réponse et l’énergie que l’on reçoit sur scène en provenance du public sont toujours plus intenses à Québec.»

Au FEQ, SUM 41 aura en plus la distinction d’être la tête d’affiche d’une carte punk qui mettra aussi en vedette des groupes importants, Millencolin et Pennywise.

«C’est un honneur de jouer après eux, mais ça nous rend aussi nerveux parce qu’ils sont tous excellents. Ce sont des groupes qu’on écoutait en grandissant, quand nous étions à l’école secondaire, alors il y a de la pression, mais aussi de l’excitation.»

SUM 41 en spectacle au parc de la Francophonie, le 15 juillet, dans le cadre du Festival d’été de Québec.