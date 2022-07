LNH: cinq candidats potentiels pour une offre hostile

Les offres hostiles sont extrêmement rares dans la Ligue nationale de hockey (LNH) : depuis 2010, cinq directeurs généraux ont osé courtiser un joueur autonome avec compensation dont les droits appartenaient à une autre équipe, et cette stratégie s’est avérée fructueuse une seule fois.

• À lire aussi: Nicolas Aubé-Kubel défile avec la coupe Stanley à Sorel

• À lire aussi: Les Oilers ont encore besoin d’un gardien

Nul besoin de rappeler aux partisans du Canadien de Montréal que le joueur sur lequel les Hurricanes de la Caroline avaient mis leur grappin de cette façon était Jesperi Kotkaniemi, en 2021.

Cette saison, une centaine d’athlètes deviendront joueurs autonomes avec compensation dès le 13 juillet. Voici cinq candidats potentiels à une offre hostile dans la LNH :

1- Jake Oettinger - Stars de Dallas

Les gardiens de but de qualité se font rares dans le circuit Bettman, et plusieurs équipes comme les Oilers d’Edmonton et les Maple Leafs de Toronto ont encore un besoin criant entre les poteaux. Oettinger a été étincelant en séries éliminatoires en affichant un taux d’efficacité de ,954 en sept rencontres.

Les Stars ont un peu plus de 18 millions $ de marge de manœuvre sous le plafond, mais doivent régler le dossier de Jason Robertson et potentiellement trouver un remplaçant à John Klingberg, qui sera bientôt libre comme l’air. Il serait très étonnant que l’équipe texane laisse aller son ancien choix de première ronde, mais une offre hostile pourrait obliger les Stars à lui consentir un contrat faramineux.

2- Rasmus Sandin - Maple Leafs de Toronto

Après un énième échec éliminatoire, les Maple Leafs sont encore coincés sous le plafond salarial et ne pourront pas garder tous leurs joueurs qui ont besoin d’une nouvelle entente, dont Jack Campbell, Ilya Mikheyev et Ilya Lyubushkin. Le jeune arrière Rasmus Sandin pourrait alors piquer la curiosité de certaines équipes.

Une blessure au genou l’a tenu à l’écart en fin de saison et il a été laissé de côté par Sheldon Keefe au printemps. Le Suédois, qui avait brillé en 2020 au Championnat du monde de hockey junior, a récolté 16 points en 51 matchs cette saison.

Défenseur gaucher mobile, il pourrait bénéficier d’un nouveau départ. Une offre de quatre millions $ pour une saison ne coûterait qu’un choix de deuxième ronde de compensation à un DG audacieux.

3- Andrew Mangiapane - Flames de Calgary

Matthew Tkachuk est sans aucun doute l’un des joueurs autonomes avec compensation les plus convoités du circuit, mais une offre hostile gargantuesque serait nécessaire pour convaincre les Flames de perdre un de leurs meilleurs attaquants de cette façon. Johnny Gaudreau, lui sera aussi dans les dossiers prioritaires de la formation albertaine, lui qui est joueur autonome sans compensation.

Dans l’ombre de ses attaquants se blottit toutefois Mangiapane, qui a éclos offensivement en marquant 35 buts, faisant mouche sur 18,9% de ses tirs. Il avait inscrit autant de buts au cours des deux saisons précédentes réunies; il n’est donc pas impossible qu’il soit incapable de maintenir sa cadence.

Le petit attaquant torontois est toutefois considéré comme un couteau suisse et n’a que 26 ans. Une équipe pourrait profiter de la situation difficile des Flames pour offrir à Mangiapane une offre hostile, mais aurait au moins à lui octroyer un salaire annuel de six millions $ pour forcer l’organisation albertaine à accepter la compensation, qui consisterait d’un choix de première ronde et d’une sélection de troisième tour.

4 - Jesper Bratt - Devils du New Jersey

Les Devils viseront assurément une participation aux séries éliminatoires l’an prochain, et Bratt devrait être une partie intégrante de leurs succès. Il a plus que doublé sa meilleure production en carrière en 2021-2022 en récoltant 73 points.

Certaines rumeurs envoient toutefois Johnny Gaudreau - un attaquant coulé dans le même moule que lui - au New Jersey s’il décidait de tester le marché des joueurs autonomes. Le cas échéant, cela pourrait ouvrir la porte à une autre formation qui convoiterait Bratt. À 23 ans, l’ailier suédois cumule déjà 203 points en 307 parties, mais n’a participé qu’à une rencontre éliminatoire.

5 - Martin Necas - Hurricanes de la Caroline

Les «Canes» auront à prendre des décisions difficiles dans les prochains jours. S’ils veulent prolonger leur mariage avec les vétérans Nino Niederreiter et Vincent Trocheck et améliorer leur profondeur à la ligne bleue, ils pourraient devoir se départir du jeune Necas.

Le pivot tchèque de 23 ans a connu une baisse de régime cette saison, inscrivant 40 points en 78 rencontres. Ancien choix de premier tour, 12e au total en 2017, il est un habile fabricant de jeu et ne semble pas avoir atteint son plein potentiel offensif. Un DG rusé pourrait profiter de la situation salariale complexe de l’équipe de la Caroline pour mettre la main sur Necas.