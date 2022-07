Merci, Mary-Sophie!

En racontant publiquement avoir été droguée à son insu en marge des Mondiaux aquatiques, à Budapest, l’athlète Mary-Sophie Harvey contribue certainement à aider d’autres victimes qui ont tendance à vivre ce traumatisme en silence.

Grâce au témoignage de la médaillée, blessée à de multiples endroits au cours d’un épisode de quatre à six heures dont elle ne conserve aucun souvenir, d’autres victimes pourront réaliser que le geste ne doit pas être banalisé.

Cela fait réaliser aussi que ça peut arriver à n’importe qui, même à des personnalités modèles, et dans n’importe quelles circonstances.

L’athlète n’était pas seule, lors de cette soirée du 25 juin où elle a été droguée. Elle était en compagnie d’autres nageuses, dont une qui, inquiète de son absence, l’a retrouvée dans la rue dans un piteux état.

Honte et culpabilité

Des intervenants ont d’ailleurs expliqué au Journal, cette semaine, que le fait d’avoir été droguée à son insu provoque souvent un traumatisme persistant. Il faut aller chercher de l’aide, sans hésiter.

Mais dans les faits, les victimes vont souvent se culpabiliser et ont honte de ce qui leur est arrivé, d’autant plus qu’elles ne se souviennent pas de ce qui s’est passé. Dans de telles circonstances, on s’imagine rapidement le pire, on se demande si on a été agressé sexuellement. C’est l’horreur.

Mme Harvey lève aussi le voile sur le manque de ressources offertes aux victimes. À son retour à Montréal, la nageuse originaire de Trois-Rivières a fait appel au Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle (CAVAS) de Montréal. On l’a référée à une clinique spécialisée.

En raison des délais pour obtenir ne serait-ce qu’un retour d’appel, elle s’est sentie démunie et laissée pour compte. Et pour cause. Dans de telles situations, les victimes doivent déjà rassembler tout leur courage pour demander de l’aide. Elles devraient donc être prises en charge immédiatement. Il faut y voir.