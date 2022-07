MLB: qui pourra arrêter les Orioles?

À la stupéfaction générale des amateurs de balle, les Orioles sont l’équipe de l’heure dans le baseball majeur. L’équipe de Baltimore a remporté une huitième partie consécutive en se débarrassant des Angels de Los Angeles 9 à 5, dimanche à l’Oriole Park.

En vertu de cette séquence fructueuse, les hommes de Brandon Hyde ne sont plus qu’à un match d’atteindre la barre de ,500 et n’accusent que quatre matchs de retard sur les Red Sox de Boston et le deuxième rang de la section Est de l’Américaine.

C’est aussi la première fois depuis 2005 que les Orioles jouissent d’une aussi longue série de victoires.

Même si les cogneurs des favoris de la foule se sont amusés aux dépens des artilleurs des Angels dans le duel du jour, ils ont pu compter sur un départ inspiré d’Austin Voth (1-1) au monticule. Il n’a alloué que deux points mérités et quatre coups sûrs en cinq manches, retirant six frappeurs sur des prises.

Tirant de l’arrière 2 à 0 en quatrième manche, les Orioles ont parti le bal aux dépens de José Suarez (1-3). Ryan Mountcastle a réussi un double productif avant de croiser le marbre sur le simple de deux points de Ramon Urias, puis Rougned Odor a doublé l’avance des siens.

Malgré une poussée en fin de rencontre ponctuée par la longue balle de Max Stassi, les Angels n’ont pas été en mesure de combler l’écart et ont dû s’avouer vaincus.

Taijuan Walker excelle dans la défaite

À New York, le lanceur Taijuan Walker s’est surpassé, mais n’a pas pu compter sur le soutien offensif de ses coéquipiers, et les Mets ont baissé pavillon 2 à 0 face aux Marlins de Miami.

Walker n’a accordé que trois coups sûrs en sept manches au monticule, en plus de passer sept adversaires dans la mitaine. Toutefois, pendant ce temps, les favoris de la foule étaient incapables de démystifier Sandy Alcantara, qui n’a aussi alloué aucun point en sept manches de travail.

C’est finalement un mauvais lancer du receveur Tomas Nido qui a coûté la victoire aux Mets. Cette erreur a permis à Billy Hamilton de marquer le premier point de la rencontre, puis Luke Williams a cogné un simple productif pour procurer un coussin à l’équipe floridienne.

Tommy Hunter (0-1) a ajouté une défaite à son dossier après cette difficile dixième manche, tandis que Richard Bleier (1-1) a signé une première victoire cette saison en étant parfait en neuvième.