Pénurie de main-d’œuvre: terrorisée à l’idée d’aller dans un CHSLD à 54 ans

Une femme de 54 ans lourdement handicapée qui ne trouve pas d’aide à domicile au Québec craint d’être forcée de vivre en CHSLD depuis qu’Ottawa l’a aussi empêchée d’engager une immigrante.

« J’ai très peur. Peur de ce qui va m’arriver, d’être obligée de dire au revoir à ma maison et à ma mère », laisse tomber Nathalie Heppell, quadriplégique depuis 20 ans, à la suite d’un AVC en Grèce, lors d’un voyage humanitaire.

La Montréalaise reçoit pourtant de l’argent du Programme chèque emploi-service afin d’obtenir du soutien à domicile, pour l’équivalent de 44 heures par semaine à 19 $ de l’heure. Avec les années, elle a vu défiler plus d’une quarantaine de préposés aux bénéficiaires.

Dénicher la perle relève souvent du miracle, dit-elle. Les gens ne sont pas formés, ne veulent pas venir les soirs ou les week-ends, et ne restent jamais longtemps.

« On reçoit l’argent, mais c’est “vous vous organisez avec” [...] Le recrutement repose sur nous, on publie des annonces, on fait des entrevues », renchérit sa mère, Aline Bélanger, âgée de 77 ans.

Rivaliser avec le réseau

Avec la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, embaucher est carrément devenu impossible. Les deux femmes doivent rivaliser avec le réseau de la santé, qui offre de meilleurs salaires et avantages sociaux.

Nathalie Heppell a besoin d’aide pour se lever, se laver, manger et se coucher. Mais, à la maison, elle a accès à des exercices avec un physiothérapeute et utilise des logiciels de reconnaissance vocale pour naviguer sur internet.

Depuis son accident, elle a même complété une maîtrise en droit international.

Sans aide à domicile, elle craint d’aboutir en CHSLD, perdant toute qualité de vie.

« On ne demande pas la charité, on demande de pouvoir payer quelqu’un », s’insurge Mme Bélanger, désespérée.

Il y a quatre ans, elles avaient trouvé une préposée aux Philippines, grâce au Programme des travailleurs étrangers temporaires d’Ottawa. Mais celle-ci quittera le Québec en novembre. Elles ont déniché une autre candidate, car, idéalement, deux personnes se partageraient la tâche. Après deux ans de démarches, Ottawa l’a rejetée. On craint qu’elle ne retourne pas dans son pays après deux ans.

Pourtant, le programme est renouvelable et donne accès à la résidence permanente. On critique aussi sa formation de six mois, qui est pourtant la même qu’a suivie la préposée acceptée dans le passé.

Revenir sur leur décision

Mme Heppell et sa mère pressent Ottawa de revenir sur sa décision. Elles n’ont pas deux ans pour recommencer avec une autre candidate. Leurs demandes, notamment auprès de leur député local, sont restées sans réponse. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministre Sean Fraser et le député Emmanuel Dubourg ont tous refusé de commenter le cas de Mme Heppell.

Des appels chaque jour pour trouver de l’aide

Les personnes handicapées s’exposent à des risques de maltraitance, à cause de la grave pénurie de main-d’œuvre qui les force à être moins sélectives pour trouver du soutien à domicile.

Anabelle Grenon Fortin, moelle épinière et motricité Québec

La situation actuelle est critique, plaide Anabelle Grenon Fortin, organisatrice communautaire chez Moelle épinière et motricité Québec.

« Je n’ai jamais vu ça, mes collègues n’ont jamais vu ça, chaque jour, nous recevons des appels [pour trouver de l’aide à la maison]. Il n’y a plus de personnel pour le soutien à domicile », s’inquiète-t-elle.

« Les gens sont mis dans une situation où ils prennent n’importe qui ou presque », poursuit-elle, ajoutant qu’il y a un risque de blessures avec du personnel non formé ou d’ouvrir sa porte à des gens mal intentionnés.

« Il n’y a pas de plateforme de recherche institutionnalisée, aucune méthode de surveillance des qualifications du personnel. C’est très problématique de mettre des personnes vulnérables dans cette situation-là. Ça les expose à la maltraitance », lance Mme Grenon Fortin.

Nathalie Heppell, qui est quadriplégique et en recherche d’aide à domicile, en sait quelque chose. Elle a déjà reçu un appel de la police, qui était à la recherche d’une préposée qu’elle venait d’embaucher, notamment.

Mme Grenon Fortin salue d’ailleurs les démarches « exceptionnelles » de Mme Heppell allant jusqu’à chercher à l’international pour trouver de l’aide.

Des bâtons dans les roues

« Comment mettre plus les chances de son côté, dit-elle, sur les démarches et la débrouillardise de Mme Heppell ? Qu’on arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. »

Pour avoir le droit de postuler, il faut prouver que personne dans la province n’est capable de remplir le poste convoité. Et pour preuves, Mme Heppell ne compte plus les annonces publiées en ligne et restées sans réponse.

« On comprend la pénurie de personnel, souffle Anabelle Grenon Fortin. Mais qu’est-ce qu’on fait ? » demande-t-elle. « Il faut que des actions urgentes soient prises. »

Elle souligne que Mme Heppell, dans la cinquantaine, n’a « pas besoin de soins gériatriques » en CHSLD.