Plaidoyer pour l’union des militants écologistes

Vous vous souvenez de la visite de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

Plusieurs, qui étaient d’accord avec la nécessité de changer notre manière de vivre et de consommer, se sont montrés agacés par ces « impatients » un peu trop alarmistes à leurs yeux. Pourtant, de réunions au sommet en réunions au sommet, on a l’impression que rien ne change et que nous sommes toujours placés en alerte rouge.

Lors de la Conférence de Montréal sur les changements climatiques, organisée par l’ONU en novembre 2005, les parties prenantes s’étaient engagées à agir concrètement et rapidement. Or, 17 ans plus tard, le constat est affolant : les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne cessent d’augmenter, la planète continue de se réchauffer et les impacts du réchauffement climatique se multiplient et s’aggravent, constate l’auteur de ce nouveau cri d’alerte, Hugo Séguin, militant de la première heure.

Manifestement, la bonne volonté, les promesses et « les petites victoires à l’arraché » ne suffisent pas pour changer le cours des choses.

« Nous ne sommes pas du tout “en contrôle”, avertit Séguin. Le climat s’emballe quand même, et les politiques soft et incrémentales déployées jusqu’à maintenant ne suffisent pas. La stratégie des petits pas ne donne pas les résultats qu’il faudrait. »

L’auteur ne nie pas que l’approche pragmatique, celle de la classe politique et d’une bonne partie du milieu environnemental, a donné des fruits, mais ce n’est pas assez, clame-t-il. Et l’actualité lui donne raison chaque jour. Qui plus est, cette accumulation de mauvaises nouvelles – incendies dévastateurs, vagues de chaleur mortelles, disparition d’espèces, etc. – affecte également notre santé mentale – on parle désormais d’écoanxiété.

Vers l’action radicale

Devant un tel constat d’échec, n’est-il pas nécessaire d’avoir recours à une certaine forme de radicalisme ? est-on en droit de se demander. Nous ne pouvons pas sauver le monde en respectant les règles, entend-on de plus en plus parmi les jeunes générations. Parce que les grandes manifestations des dernières années n’ont débouché sur aucun vrai changement. Tout au plus, ont-elles été des vecteurs d’espoirs face à une réalité qui semble immuable.

Mais à quoi ressemblerait une société profondément transformée, respectueuse de l’environnement et carboneutre ? Sauver la planète, oui, mais sans diminuer la croissance et l’enrichissement économique des populations. Utopie ou projet réalisable ? Cette question est si complexe que de nombreux militants sont plutôt portés à désinvestir les sphères politiques, là où se prennent les décisions, pour travailler à l’échelle locale, « entre amis et complices », où il est plus facile de changer les choses. Une illusion de plus, croit l’auteur, pour qui « l’adoption d’idées et de mesures radicales apparaît dorénavant incontournable, au vu de la dégradation de la situation environnementale et de la croissance des inégalités ».

Or, déplore le militant écologiste et enseignant, nous sommes plutôt conservateurs et les idées novatrices et radicales font peur. Pourtant, l’histoire du monde nous apprend que les grandes avancées sociales ont souvent été le produit d’actions radicales. Il reconnaît cependant que certaines idées, jugées trop radicales hier, ont fini par faire leur chemin et s’imposer. C’est ainsi que le Québec a annoncé, à l’automne 2021, « la fin de toute activité d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières sur son territoire ».

Une autre de ces actions radicales, selon l’auteur, serait « la nationalisation du secteur du pétrole et du gaz au Canada pour forcer la réduction rapide de la production et des émissions qui y sont associées ». Une idée qui finira par s’imposer, souhaite-t-il.

Cet ouvrage ne prétend pas apporter des solutions à tous les problèmes environnementaux, mais se veut une contribution à la nécessaire et urgente réflexion. Une invitation au dialogue entre les différentes organisations militantes. Un appel du pied aux plus jeunes à occuper toute la place, parce que bien souvent les mauvaises décisions se prennent alors que ceux-ci brillent par leur absence. Mission accomplie.