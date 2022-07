Recrutement de candidats: les vieux partis traînent de la patte

Les vieux partis devront redoubler d’ardeur afin d’être prêts pour les élections. Sur les cinq principaux partis politiques, le PLQ et le PQ accusent le plus de retard dans le recrutement de candidats.

À trois mois du scrutin du 3 octobre, le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti Québécois (PQ) comptent le moins de candidatures annoncées avec respectivement 51 et 45 prétendants.

« C’est parlant, car ça nous dit qu’il y a un réalignement politique, suggère le politologue de l’Université Laval Éric Montigny. Des partis qui étaient autrefois dominants se retrouvent en difficulté. »

Même s’il reste encore du temps avant l’élection, 60 % des candidats des principaux partis ont tout de même déjà été confirmés.

« Avec les élections à date fixe, le comportement des partis se modifie, explique M. Montigny. Les annonces de candidature deviennent intégrées dans les plans de précampagne [...] les partis adaptent leur stratégie pour faire des annonces de candidatures et des tournées régionales. »

Cela démontre une volonté d’être présent sur le terrain et dans l’espace médiatique tout l’été, ajoute-t-il.

Machine bien huilée

Avec plus de députés sortants et des sondages favorables, la Coalition Avenir Québec (CAQ) domine la course avec 115 candidats sur 125.

Québec solidaire (QS), qui partait de plus loin, est aussi près du but avec 105 aspirants.

« Plus tôt on annonce nos candidats, plus ça tend à démontrer qu’on a une machine bien huilée [...] qu’on a beaucoup de candidats qui sont venus vers nous et qu’on a fait une sélection serrée », souligne Mireille Lalancette, professeure en communication politique à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

« Les circonscriptions vacantes peuvent montrer qu’on a eu de la misère à trouver des gens et qu’on est pas très attirants », poursuit-elle.

Pas inquiets

Le PQ ne fait pas grand cas de ce retard.

« Le processus de sélection de candidats avance très bien, explique le Directeur des communications du parti, François Leroux. [...] Plusieurs personnes ont été confirmées comme candidats, mais nous n’avons pas encore eu la chance d’en faire l’annonce. »

Le député Pascal Bérubé a tout de même dû lancer, le mois dernier, un appel à tous pour trouver un prétendant péquiste dans le château fort de Duplessis (Côte-Nord), ce qui est très inhabituel, dit M. Montigny.

Même son de cloche du côté du PLQ.

« Le processus suit son cours normal. D’ici l’élection, nous aurons 125 candidats, ainsi que la meilleure équipe afin d’offrir aux Québécois.e.s du changement », explique Jeremy Ghio, directeur des communications au cabinet de la cheffe Dominique Anglade. Il ajoute que le PLQ est le seul à avoir présenté sa plateforme électorale.

Ils sont tout de même devancés par le Parti conservateur d’Éric Duhaime, qui compte 59 aspirants et dont la base militante est peu nombreuse, mais très dynamique et active pour recruter, dit M. Montigny.

NOMBRE DE CANDIDATS ANNONCÉS PAR PARTI

Coalition Avenir Québec 115

Québec solidaire 105

Parti conservateur du Québec 59

Parti libéral du Québec 51

Parti Québécois 45

– Avec Pascal Dugas Bourdon, Maude Boutet, Philippe Langlois et Nicolas Brasseur

Presque autant de femmes que d’hommes

Signe que la société québécoise évolue : le recrutement d’aspirantes va bon train pour les cinq principaux partis politiques.

Parmi les quelque 375 candidatures annoncées tous partis confondus, 49 % sont des femmes.

Et bien qu’il reste encore d’autres annonces à venir, toutes les formations politiques atteignent, ou presque, la zone paritaire, soit entre 40 % et 60 % de femmes.

La CAQ et QS comptent même jusqu’à présent plus de candidates que de candidats. On dénombre 62 femmes et 53 hommes dans l’équipe de François Legault ainsi que 57 femmes et 48 hommes chez les solidaires, ce qui représente environ 54 % de prétendantes pour chacune des formations. Au PLQ, cette proportion est de 45 %.

Le Parti conservateur du Québec est aussi dans la zone paritaire avec 41 % de femmes, mais il est le seul à ne pas avoir d’objectif en la matière.

« Nous ne fixons pas de quota ni de parité hommes/femmes. Nous visons d’avoir les meilleur(e)s candidat(e)s pour représenter chaque circonscription », confirme Véronique Gagnon, aux communications du parti.

Des femmes brillantes

« La question de la parité est toujours posée en supposant que tous les hommes qui sont là sont tous très très compétents, alors qu’on suppose que si on veut mettre une femme plutôt qu’un homme, on ne choisit pas quelqu’un de compétent, réagit la professeure Mireille Lalancette de l’UQTR. Pourtant, il y a de nombreuses femmes en politique qui étaient plus que compétentes, et dans tous les partis. Pauline Marois ou Monique Jérôme-Forget étaient des femmes de qualité et des femmes brillantes. »

Quant au PQ, il est le seul à ne pas atteindre la zone paritaire, mais de peu, avec 38 % de femmes pour l’instant.

C’est devenu une tradition

« Il faut se rappeler qu’au dernier scrutin, c’est la première fois que ça [la parité] devenait un enjeu et un objectif avoué des partis politiques, rappelle le politologue Éric Montigny. C’est en train de devenir une tradition, ça témoigne de l’évolution de la société québécoise et des priorités des partis politiques. »

En 2018, QS, la CAQ, le PQ et le PLQ avaient atteint la cible, et les femmes représentaient 47 % des candidatures, un record.

Notons toutefois que 64 % de tous les députés qui ont préféré quitter la vie politique à la fin de la dernière session étaient des femmes.

PROPORTION DE FEMMES PARMI LES CANDIDATS ANNONCÉS

Québec solidaire

57 femmes et 48 hommes

54 %

Coalition Avenir Québec

62 femmes et 53 hommes

54 %

Parti libéral du Québec

23 femmes et 28 hommes

45 %

Parti conservateur du Québec

24 femmes et 35 hommes

41 %

Parti Québécois

17 femmes et 28 hommes

38 %

TOTAL

183 femmes et 192 hommes

49 %

Des faits surprenants sur certains candidats

Parmi les aspirants annoncés jusqu’à présent, certains se démarquent par leur nom ou leurs liens familiaux. Voici quelques exemples plutôt surprenants.

UN NOM DE GAGNANTE

Photo courtoisie

La CAQ peut compter sur une candidate avec un nom mobilisateur dans Mercier. En effet, Florence Lavictoire portera les couleurs caquistes dans cette circonscription montréalaise. Est-ce de bon augure pour François Legault et son équipe dans Mercier ? Avec une quatrième position et 8 % des voix en 2018, disons que le défi est de taille pour Mme Lavictoire et les caquistes.

PASCAL OU PASCALE DÉRY

Photos courtoisie

Deux candidats avec pratiquement le même nom tenteront chacun de se faire élire le 3 octobre prochain, soit Pascale Déry pour la CAQ et Pascal Déry pour les conservateurs. Heureusement pour les électeurs, monsieur et madame Déry se présentent dans deux circonscriptions distinctes, soit Verchères et Repentigny. La confusion devrait donc être évitée.

LES ENFANTS DE FRANÇOIS LEGAULT AVEC QS

Photos courtoisie

Alexandre et Anne-Sophie Legault, tous deux candidats pour Québec solidaire, sont les enfants de François Legault... mais pas François Legault le premier ministre. Il s’agit plutôt d’un homonyme. La fratrie s’était déjà présentée en 2018. Alexandre Legault avait alors terminé troisième dans Brome-Missisquoi, et sa sœur Anne-Sophie, deuxième dans Granby. Ils se représentent dans les mêmes circonscriptions, actuellement détenues par deux ministres, soit Isabelle Charest et François Bonnardel, respectivement.

DEUX ERIC GIRARD

Photo d'archives et courtoisie

La CAQ ne présentera pas qu’un seul Eric Girard, mais bien deux. Si un électeur de la circonscription Lac-Saint-Jean vote pour M. Girard en pensant appuyer le ministre des Finances qui se présente plutôt dans Groulx, le bulletin ira au moins au même parti.

UNE DRAINVILLE CHEZ QUÉBEC SOLIDAIRE

L’été s’annonce actif politiquement chez les Drainville ! L’ex-chroniqueur et ex-péquiste Bernard Drainville se présente chez les caquistes dans Lévis, tandis que sa petite-cousine (la fille de son cousin), Amélie Drainville, portera les couleurs de QS dans Berthier. Malgré des opinions politiques divergentes, Bernard a salué l’implication politique d’Amélie. « C’est beau de voir une jeune femme engagée se dédier comme ça pour l’avenir du Québec », a-t-il écrit sur Twitter.

-Pascal Dugas Bourdon et Annabelle Blais