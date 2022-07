Sans le PQ, pas de sortie de secours!

Les volontés autonomistes de la CAQ et de son chef face à Ottawa sont vouées à l’échec, le nationalisme caquiste étant trop mou.

Justin Trudeau a montré ses couleurs en affirmant qu’un plus grand nombre de caquistes à l’Assemblée nationale n’altérera pas ses positions au regard du fonctionnement de la Fédération canadienne.

Les intrusions d’Ottawa dans les juridictions qui relèvent du Québec, l’usage abusif du pouvoir de dépenser du fédéral et l’apologie du multiculturalisme se poursuivront malgré la CAQ.

Encore plus alarmant, Justin Trudeau n’entend pas jeter du lest sur le contrôle de l’immigration.

Il pousse même l’audace de s’attaquer juridiquement et politiquement à des lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.

Le premier ministre du Canada n’a aucune incitation à fléchir devant les exigences de la CAQ, car cette dernière n’a pas de réponses à fournir face aux éventuels refus d’Ottawa de donner suite aux demandes de notre gouvernement provincial.

La prochaine élection québécoise sera fondamentale pour l’avenir de la nation québécoise. Il ne faudrait pas se fermer la porte au nez !

La nécessité péquiste

Le nationalisme a la cote et nourrit des aspirations d’une plus grande autonomie pour le Québec.

Les caquistes se sont réapproprié le concept qui alimentait les discours électoraux de l’Union nationale dans les années 50-60. Le slogan Égalité ou indépendance, scandé par Daniel Johnson, a sûrement fait bomber le torse de plusieurs, bien qu’aucune de ces éventualités ne s’est réalisée.

Il est prévisible que le même sort est réservé à la CAQ.

On ne doit pas compter sur le PLQ ou QS pour faire mieux en matière d’émancipation.

Les positions historiques du PLQ les classent dans la catégorie soumission au fédéralisme.

Quant à QS, les déclarations récentes sur la laïcité et leur cheminement ambigu menant à l’indépendance démontrent surtout une préoccupation électorale. Plus de la moitié des personnes votant pour QS sont fédéralistes et n’ont rien à cirer du nationalisme.

Le PQ demeure l’unique formation politique présente à l’Assemblée nationale qui prône une véritable émancipation pour le Québec.

Il se révèle le seul parti craint par les fédéralistes et le gouvernement central.

Sans une présence forte du Parti Québécois dans l’enceinte parlementaire, il n’y a aucun gain significatif à prévoir en matière d’accroissement des pouvoirs pour le Québec !

Sans détour

Je m’explique mal l’engouement pour la CAQ et les politiques des années 50-60, car on se condamne à revivre le même scénario inefficace.

Plusieurs lecteurs favorables à la CAQ m’écrivent paradoxalement que le PQ est nécessaire.

Ils veulent en faire une roue de secours. Notre processus électoral est loin de nous garantir qu’elle sera dans le coffre de la voiture.

Pour notre sécurité existentielle, il serait préférable d’avoir les meilleurs pneus sur les essieux dès le point de départ.

Si les nationalistes souverainistes et indépendantistes se tournaient vers le PQ, les chances de survie de la nation québécoise s’en trouveraient améliorées !