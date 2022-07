Slafkovsky a l’air d’un joueur de hockey

J’ai beaucoup aimé le premier tour du repêchage de la LNH, jeudi au Centre Bell. Une ronde remplie de surprises, dont la principale aura été la sélection par le Canadien du Slovaque Juraj Slafkovsky. Je devrai m’habituer à prononcer son nom !

J’ai une expression pour décrire les athlètes comme Slafkovsky : il a l’air d’un joueur de hockey.

C’est l’impression que j’ai eue quand je l’ai vu sur la patinoire aux Jeux olympiques. Il y a aussi Jaromir Jagr qui dit que le jeu du Slovaque ressemble au sien, au même âge. Ouf ! Cette déclaration, elle ne vient pas de n’importe qui...

Le Canadien a terminé au 32e rang du classement général la saison dernière. C’est évident que Slafkovsky sera sur la glace pour le match d’ouverture en octobre. Arrêtez ça, les « on va voir au camp d’entraînement ».

Le Canadien est la pire équipe de la LNH. Si le tout premier choix ne joue pas pour le grand club dès le départ, il y a un problème quelque part... Surtout qu’il semble avoir toutes les qualités requises. Un gros ailier, bon patineur avec un excellent lancer.

Je vais toutefois attendre avant de tomber dans le jeu des comparaisons. On l’a trop fait avec Jesperi Kotkaniemi. J’ai entendu tellement de gens dire qu’il allait devenir un joueur extraordinaire, qu’il fallait être patient.

Je m’excuse, mais il n’est pas exceptionnel. Moi, ça fait trois ans que je n’attends plus. Et dire que le Canadien aurait pu sélectionner Brady Tkachuk, qui aurait été son joueur de concession et peut-être même son capitaine.

Le CH a fait les choses en grand

J’ai toutefois vécu une déception, celle de voir le Canadien ne choisir qu’un Québécois à ce repêchage : Miguël Tourigny, un défenseur de 20 ans qui a été sélectionné lors de la dernière ronde.

Ça me fait quelque chose. Chaque nouveau dirigeant à Montréal dit qu’à talent égal, l’équipe repêchera le Québécois. Mais finalement, il n’y en a qu’un qui a été appelé par le Canadien. Et tous les joueurs du Québec rêvent de porter les couleurs du CH.

Les recruteurs en chef ne demeurent pas au Québec. Ils voient moins de matchs de la LHJMQ que, par exemple, Martin Madden fils, des Ducks, qui est l’unique dépisteur en chef dans la ligue qui vient du Québec.

Ce n’est donc pas un hasard qu’il ait sélectionné trois Québécois : il les a épiés souvent. Il y a une relation qui se crée entre Madden fils, les directeurs généraux et les entraîneurs des équipes de la LHJMQ.

Aussi, je me sens mal pour les deux dépisteurs du Canadien au Québec, Serge Boisvert et Donald Audette. J’ai toujours l’impression qu’ils sont assis au bout de la table et, par expérience, je sais que les recruteurs installés à cet endroit, on n’en fait pas beaucoup de cas.

Comme le repêchage se passait à Montréal, j’aurais aimé qu’on mette un peu l’accent sur le talent québécois. Pas juste sur ça, bien sûr, mais qu’on en choisisse plus.

Je sais aussi que certains pensent que lorsque l’équipe gagne, la nationalité des joueurs qui la composent importe peu.

Mais là, le Canadien ne gagne pas depuis longtemps.

– Propos recueillis par Jessica Lapinski

Les échos de Bergie

CE N’EST PAS TERMINÉ POUR LE CANADIEN

Je pense que Kent Hughes n’a pas fini d’améliorer son équipe, notamment avec le départ d’Alexander Romanov. Le marché des joueurs autonomes s’ouvre mercredi. Mais, évidemment, le Canadien espère sans doute avoir des nouvelles de M. Price, qui tarde à donner une réponse officielle concernant son avenir.

On a toujours l’impression que la direction que prendra le CH dépend de ce que Carey Price décidera.

Il sera aussi intéressant de suivre des équipes comme les Maple Leafs et les Oilers.

Ce sont des formations qui aspirent à la coupe Stanley, et leurs meilleurs joueurs, les Auston Matthews et Connor McDavid, arrivent dans leur prime, comme on dit dans le jargon.

Toronto a laissé partir le gardien Petr Mrazek. Edmonton s’est départi de Zack Kassian. Les directeurs généraux tentent de libérer de la place sur la masse salariale afin d’aller chercher le joueur qui leur manque pour remporter les grands honneurs.

FÉLICITATIONS À MANON RHÉAUME !

Le président des Kings, Luc Robitaille, n’a pas oublié d’où il vient. Il connaît Manon Rhéaume ou, du moins, il a souvent entendu parler de cette pionnière du hockey féminin.

Manon gère un programme de hockey à Détroit. Et maintenant, l’ancienne gardienne de but québécoise agira comme conseillère aux opérations hockey et aux espoirs de l’équipe à Los Angeles.

Bravo à elle !

ON REVERRA DUCHARME

J’ai assisté au tournoi de golf de Dominique Ducharme cette semaine et je l’ai trouvé en bonne forme. C’est évident que Dominique a été en contact avec plusieurs organisations de la Ligue nationale.

Je crois qu’il va prendre son temps avant de choisir sa prochaine destination. Il voudra prendre la bonne décision. Mais pour moi, c’est évident qu’on le reverra derrière le banc d’une équipe.