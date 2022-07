Une femme de 26 ans tuée 4 jours après avoir déménagé dans sa maison

La jeune femme de 26 ans morte dans une collision frontale après un dépassement illégal, à Laval, lundi soir, a péri quatre jours après avoir emménagé dans une toute nouvelle maison avec sa conjointe.

« Je trouve ça triste qu’aujourd’hui, pour sauver quelques minutes, on prenne des risques et on enlève des vies à des gens qui ne le méritent pas », lâche au bout du fil Luigi Eugen Kuncer, la gorge nouée par l’émotion.

Vers 22 h 30 lundi, sa fille Marie-Jade Kuncer et sa conjointe roulaient sur la route 335, à Laval, au retour d’un souper au restaurant.

C’est à ce moment que le chauffeur de 19 ans d’un véhicule utilitaire sport (VUS), qui circulait en sens inverse, aurait dévié de sa voie pour effectuer un dépassement illégal.

La violence de l’impact n’a laissé aucune chance à Marie-Jade.

Sa compagne, qui était derrière le volant, s’en tire avec plusieurs fractures.

Le conducteur du VUS et son passager de 24 ans ont aussi été grièvement blessés. On ne craint pas pour leur vie.

Vies gâchées

Bien que dévastés, les parents de la défunte ont accepté de se livrer au Journal, dans l’espoir de sensibiliser les automobilistes qui prennent des risques sur la route.

« Ç’a gâché la vie de deux jeunes filles, souligne à grands traits la mère, Elise Grenier. Les gens ne sont pas conscients de la dangerosité quand on conduit un véhicule. »

Marie-Jade, qui a obtenu récemment une promotion à la Société de transport de Montréal, et sa copine des trois dernières années venaient d’amorcer un nouveau chapitre de leur vie.

À peine quelques heures avant la tragédie, elles complétaient l’aménagement de leur nouvelle maison fraîchement achetée, à Saint-Jérôme.

« Je les aidais à ranger les boîtes. On avait tout fini de placer, on avait poppé le champagne ensemble, relate Elise Grenier. Je suis heureuse d’avoir vécu ce moment avec les deux filles, d’avoir dit à ma fille à quel point j’étais fière d’elle. »

« J’aimerais vraiment que les jeunes [conducteurs] prennent le temps qu’il faut. Qu’ils aillent trop vite dans la vie, ça ne mène à rien de bon, ajoute Luigi Eugen Kuncer. Je ne deviendrai jamais grand-père des bébés de mon grand bébé. »

Vague d’amour

Le drame a par ailleurs entraîné une vague d’amour vers la famille Kuncer, un petit baume dans les circonstances.

« Je ne savais pas que ma fille avait autant d’amies. Elle avait tellement d’amour et d’amies autour d’elle », réalise M. Kuncer.

« C’est tout ce monde-là qui se retrouve avec une amie et une personne extraordinaire en moins. »

Le conducteur du VUS pourrait quant à lui être accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort. L’enquête suivant son cours, la police de Laval n’a pas réalisé d’arrestation pour le moment.