Un homme décède après un plongeon dans sa piscine, à Laval

Un homme dans la quarantaine est décédé après un plongeon dans sa piscine, dimanche en début de soirée, à Laval.

L'accident s’est produit aux alentours de 18h, dans une piscine résidentielle située sur la rue Savard. Après avoir plongé, l’homme se serait cogné la tête, selon les premières informations fournies par la police de Laval.

À leur arrivée, les secours ont effectué des manœuvres, en vain. Son décès a été constaté sur place.

L’homme était avec sa famille au moment de la tragédie.

Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances et les causes de ce décès.