Ça va très mal chez les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont peut-être quatre joueurs qui participeront à la prochaine classique des étoiles du baseball majeur, mais il reste que sur le terrain, les raisons de se réjouir sont plutôt rares.

Vaincus 6 à 5 par les Mariners, dimanche, les hommes du gérant Charlie Montoyo ont échappé neuf de leurs 10 dernières joutes et ont subi le balayage dans leur série de quatre matchs à Seattle. Avec un dossier de 45-42, ils sont beaucoup plus près de la cave de la section Est de la Ligue américaine que du sommet; d’ailleurs, à ce propos, ils accusent un retard de 16 matchs et demi sur les Yankees de New York.

S’ils espèrent reprendre des habitudes gagnantes, les Jays devront jouer avec beaucoup plus de conviction et d’entrain. Même s’il a été choisi pour amorcer la partie des étoiles, Vladimir Guerrero fils n’est pas infaillible et son impair de dimanche, quand il a été incapable de saisir un relais du receveur Gabriel Moreno sur une apparente balle à double-jeu en fin de cinquième manche, symbolise l’errance de la formation. Par contre, il n’est pas encore trop tard pour se relever.

«Pendant tout ce périple, ce fut un peu la loi de Murphy, a déploré au quotidien "Toronto Sun" le releveur David Phelps, qui se trouvait sur la butte lorsque ce jeu ayant éventuellement coûté deux points est survenu. Si quelque chose pouvait mal se passer, bien, ça arrivait. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste beaucoup de matchs à jouer cette saison.»

«Quand tout va mal, le tout est amplifié. Au cours d’une campagne de 162 affrontements, vous allez voir parfois des trucs bizarres. Ici, on dirait qu’ils sont survenus en l’espace d’une semaine», a-t-il ajouté.

Retour en ville important

Les Jays auront l’occasion de se ressaisir en renouant avec leurs partisans pour une mini-série de deux duels avec les Phillies de Philadelphie, mardi et mercredi, avant la visite des Royals de Kansas City dans la Ville Reine. Ils souhaitent évidemment que le retour en ville permettra de panser des plaies béantes. Les récents jours n’ont pas été faciles dans le vestiaire, surtout en raison du décès de la fille de l’instructeur au premier coussin, Mark Budzinski.

«Ç’a été une semaine pénible. J’ai vécu quelques séquences ardues et des drames au fil des années de ma carrière et chaque personne aborde cela différemment. Je pense que plusieurs d’entre nous gardent Bud et sa famille en pensées. (...) Maintenant, c’est compliqué, mais au bout du compte, personne ne va pleurer pour nous. Les seuls qui peuvent nous sortir du pétrin, ce sont nous-mêmes», a mentionné Phelps.