Cinq joueurs des Capitales parmi les étoiles

Les Capitales de Québec compteront sur cinq représentants au prochain match des étoiles de la Ligue Frontière de baseball prévu le 20 juillet au Wild Things Park de Washington, en Pennsylvanie.

Les athlètes sélectionnés dans les rangs de la formation québécoise sont les lanceurs Miguel Cienfuegos, Codie Paiva et Samuel Adames, ainsi que les joueurs de position David Glaude et Jeffry Parra. Pour sa part, Patrick Scalabrini pourrait bien mériter l'honneur d'être nommé gérant de la formation de la section Est si les Capitales sont en première place en date de mercredi. Ce jour-là, le circuit enverra l’invitation à l’entraîneur-chef de chacune des équipes au sommet des deux divisions. Scalabrini aurait donc par la suite l'opportunité d'ajouter certains joueurs de son choix pour compléter sa formation.

Cienfuegos domine la ligue avec une moyenne de points mérités de 2,21. Le natif de Laval a remporté six de ses sept décisions, retirant sur des prises 56 frappeurs en 68 manches de travail. Paiva est pour sa part parmi les meneurs avec 70 retraits au bâton en 62 manches et sa moyenne est de 3,34. Quant à Adames, il a réussi 11 sauvetages, ce qui le place au deuxième échelon de la ligue à ce chapitre.

Du côté offensif, Glaude a frappé pour ,295 et totalisé 19 buts volés. Parra revendique une moyenne de ,349, le tout accompagné de 13 doubles, 15 circuits et 39 points produits. En défense, il a retiré 51 % des coureurs ayant tenté un vol de but à ses dépens.