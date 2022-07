Épreuves ministérielles numériques: 4,5 M$ à une entreprise qui s'est déjà plantée

Le fournisseur technologique critiqué pour l’importante fuite de données du guichet La Place 0-5 a reçu un contrat de 4,5 millions $ du gouvernement pour créer la plateforme des épreuves ministérielles à l’écran dans les écoles.

Après que les renseignements personnels de milliers de parents inscrits au guichet d’accès aux services de garde La Place 0-5 ont été dérobés en mai 2021, InMedia Technologies avait été fortement critiqué pour sa mauvaise gestion de données jugées sensibles. Les données du ministre de la Famille Mathieu Lacombe, dont un enfant fréquentait la garderie à l’époque, avaient même été manipulées dans le cadre de cette affaire.

Or, c’est cette même entreprise qui a été mandatée pour élaborer la plateforme de gestion des épreuves numériques, qui hébergera à l’avenir les examens du ministère en mode numérique.

La plateforme élaborée par InMedia Technologies sera utilisée pour «la conception, l’administration, la passation, la correction et le suivi des résultats des épreuves ministérielles», a expliqué Esther Chouinard, responsable des relations de presse au ministère de l’Éducation.

À noter que le contrat avait été octroyé quelques mois avant la fuite de données à La Place 0-5, en février 2021, après un appel d’offres lancé à l’été 2020.

Le montant du contrat s’élève à 4 498 450 $.

Sécurité

Le virage vers des épreuves à l’écran soulevait déjà à lui seul certaines questions concernant la sécurité entourant le contenu des examens. Au cours des dernières années, des «bris de confidentialité» ont d’ailleurs défrayé la chronique, entrainant la modification d’épreuves ministérielles.

Les problèmes de sécurité qu’a connu InMedia Technologies récemment pourraient en conséquence être une source de préoccupation.

Alors que les premiers examens numériques du ministère se dérouleront au courant de la prochaine année scolaire, le ministère de l’Éducation assure que des moyens seront mis en place pour éviter que les données personnelles et les informations sensibles contenues dans la plateforme soient rendues publiques, et pour réduire les bris de confidentialité.

Le ministère prévoit une réduction des fuites en raison de la diminution graduelle des manipulations et des entreposages requis pour la distribution de copies papier. «Personne n’aura accès aux épreuves avant le moment même de la passation (...), et il sera impossible de copier une épreuve (excepté par des prises de photo de l’écran)», a-t-on fait savoir à l’Agence QMI par courriel.

La plateforme sera protégée de plusieurs façons. Toutes les connexions, les contenus et les résultats des épreuves seront «chiffrés, encryptés et sécurisés en permanence», et des «protocoles techniques de gestion de vulnérabilités et de pare-feu» seront appliqués «à plusieurs niveaux».

«En plus de toutes les mesures prises par InMedia pour assurer la robustesse de la plateforme, des tests de sécurité internes et externes sont effectués de façon régulière par des experts externes en sécurité», a ajouté la responsable des relations de presse du ministère de l’Éducation.