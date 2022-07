Joueurs autonomes: cinq potentielles cibles de Kent Hughes

Le directeur général du Canadien de Montréal Kent Hughes a amorcé la saison morte de la Ligue nationale sur les chapeaux de roues, que ce soit avec ses choix au repêchage ou les échanges effectués lors de celui-ci. Dans les prochains jours, son attention se portera du côté des joueurs autonomes, dont le marché ouvrira mercredi.

Au moment d’écrire ces lignes, le CH était toutefois coincé sur le plan de sa masse salariale, encore plus en considérant le fait qu’il doit consentir des ententes à certains de ses propres joueurs, dont le jeune centre Kirby Dach, acquis durant le repêchage, qui deviendra joueur autonome avec compensation.

Cette mince marge pourrait toutefois s’agrandir quelque peu avec des transactions. Le Canadien est d’ailleurs au centre de nombreuses rumeurs de transaction, concernant la plupart du temps le défenseur Jeff Petry, ainsi que de nombreux attaquants, dont Josh Anderson, Mike Hoffman et Christian Dvorak.

Voici donc cinq joueurs autonomes que pourrait cibler Kent Hughes à un prix raisonnable, s’il libère un peu d’espace sur la masse salariale :

Colin White, attaquant

White devait entamer la quatrième saison d’un contrat de six ans lui rapportant 4,75 millions $ par campagne avec les Sénateurs d’Ottawa, mais ces derniers ont racheté son contrat. Selon plusieurs sources, le Canadien et les Sénateurs auraient même eu des pourparlers qui n’ont finalement pas abouti lors de la plus récente date limite des transactions au sujet de White. Durant sa meilleure saison en carrière, en 2018-2019, White avait noirci la feuille de pointage 41 fois en 71 matchs. Il n’a jamais inscrit plus de 23 points lors d’une même saison par la suite. Il devrait ainsi se contenter d’une baisse de salaire ailleurs. De plus, il est à noter que Hughes était l’agent de White avant d’accepter le poste chez le Tricolore.

Ben Chiarot, défenseur

Est-ce que Chiarot et le Canadien pourraient avoir un intérêt mutuel afin d’organiser une réunion? L’organisation montréalaise aura certainement besoin de quelques vétérans afin d’encadrer les nombreux jeunes défenseurs talentueux de l’équipe et Ben Chiarot en connait déjà plusieurs. L’arrière a aussi rendu de bons services au CH durant son passage d’un peu moins de trois saisons avec l’organisation, avant d’être transigé. Il commandera vraisemblablement un salaire assez similaire à ce qu’il avait avec le Canadien, soit 3,5 millions $ par année.

P.K. Subban, défenseur

Cela fait plus de six ans que P.K. Subban n’a pas enfilé l’uniforme du Canadien, mais l’amour est toujours bien présent – et réciproque – entre l’arrière et la métropole québécoise. L’arrière a bien entendu dégringolé dans la charte des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue au cours des dernières années et ne demandera certainement le même salaire que sur son précédent son contrat, lui qui amassait neuf millions $ par année. Non seulement une telle signature permettrait au Tricolore de réaliser un gros coup marketing auprès de ses partisans, mais elle pourrait aussi lui être bénéfique sur la glace. Subban, même s’il n’est plus le joueur vedette qu’il était, peut encore fournir de fiers services à une équipe et servir de mentor pour les plus jeunes défenseurs.

David Perron, attaquant

Que serait une telle liste sans la présence d’au moins un Québécois? Kent Hughes devra se débarrasser de plus d’un seul gros salaire s’il souhaite attirer Perron à Montréal, puisque le natif de Sherbrooke risque d’être convoité et demandera un salaire assez faramineux, lui qui vient de connaitre certaines de ses meilleures années avec les Blues de St. Louis, et ce, avec constance. Mais le Québécois pourrait apprendre les rudiments du métier aux jeunes attaquants en plus de devenir rapidement un favori de la foule.

Dylan Strome, attaquant

Strome ne s’est pas fait soumettre d’offre qualificative par les Blackhawks de Chicago et est donc libre de choisir sa prochaine destination. Quoiqu’inconstant, le troisième choix au total du repêchage de 2015 a démontré de belles aptitudes durant son séjour avec la formation de l’Illinois, lui qui a, entre autres, amassé 30 points en 36 matchs après le match des étoiles pour clore la campagne 2022-2023. Kent Hughes a déjà fait l’acquisition de Kirby Dach, des Blackhawks. Un deuxième attaquant des «Hawks» aurait-il pu être dans sa mire? Strome empochait trois millions $ par saison et pourrait demander une certaine augmentation de salaire sur le marché des joueurs autonomes.