Le devoir de mémoire

J’ai visité la semaine dernière un musée terrifiant. Un musée passionnant. Un musée édifiant.

De passage en France, j’ai visité le Musée de la libération de Paris, ouvert il y a trois ans, qui documente l’occupation nazie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Quand je vois qu’au Québec, une avocate de la défense a « refusé d’admettre que c’est en raison de l’idéologie nazie que les Juifs ont été exterminés durant la Deuxième Guerre mondiale », je me dis que plusieurs personnes, mal informées, auraient tout intérêt à passer plus de temps dans les musées.

LA BARBARIE

Comme Roxane Trudel le rapportait vendredi dans Le Journal : « Sous le regard blasé de son client accusé d’avoir incité à la haine, l’avocate d’un influent néonazi a tenté de faire avaler au tribunal que ce ne sont pas les nazis qui ont exterminé les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale ».

Quelle ironie : la veille, j’avais passé trois heures au Musée de la libération de Paris, à revivre en ordre chronologique la montée du nazisme, l’occupation nazie de la France, la résistance, la collaboration, puis la libération avec l’aide des forces alliées.

Devant une des vitrines, je suis restée estomaquée quand j’ai vu une photo montrant l’appartement parisien où j’ai vécu adolescente, mais qui, en 1940, arborait de grands drapeaux avec la croix gammée des nazis.

Le 8 juillet, on soulignait le fait qu’il y a 79 ans mourait Jean Moulin, l’une des figures marquantes de la Résistance française, mort après avoir été torturé par les nazis. Justement, au Musée de la Libération, on trouve dans une vitrine une lettre terriblement poignante que Moulin a adressée à sa sœur et sa mère. On y lit cette phrase incroyable : « Je ne savais que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger ».

Et ce post-scriptum : « Si les Allemands — ils sont capables de tout — me faisaient dire des choses contraires à l’honneur, vous savez déjà que cela n’est pas vrai ».

On soulignera bientôt (les 16 et 17 juillet) le quatre-vingtième « anniversaire » de la rafle du Vel d’Hiv, un des épisodes les plus sombres de l’histoire de la France. Pendant ces deux journée de 1942, à la demande des nazis, les autorités françaises ont mis en place une rafle de 13 000 hommes, femmes et enfants juifs qui ont été entassés, sans nourriture et sans eau, dans le Vélodrome d’hiver avant d’être envoyés dans les camps d’extermination.

Au Mémorial de la Shoah de Paris, on présente en ce moment une exposition des œuvres que le dessinateur Cabu a réalisées en 1967 quand un livre-choc a révélé aux Français l’ampleur de l’horreur de la rafle.

Parce qu’il avait été affecté par ce « livre terrible » qui lui « donnait des cauchemars », Cabu a fait seize dessins qui sont aussi publiés dans un recueil, en vente dans les librairies françaises.

Tiens, je pense que je vais acheter un exemplaire de ce livre et le faire parvenir à cette avocate qui ne semble pas avoir retenu grand-chose de ses livres d’Histoire.

JE ME SOUVIENS

En France, l’Histoire est partout. Devant les écoles, on peut voir des plaques rappelant que des enfants ont été arrêtés puis déportés « parce qu’ils étaient juifs ». C’est ce qu’on appelle « le devoir de mémoire ». Dommage qu’en 2022, certains n’aient pas cette décence.