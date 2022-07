Les Mets remportent un duel au sommet

Les Mets de New York ont entamé de la bonne façon leur série contre leurs plus proches poursuivants dans la section Est de la Nationale, les Braves d’Atlanta, en l’emportant 4 à 1, lundi au Truist Park.

Avant le début des hostilités, les hôtes n’accusaient qu’un match et demi de retard sur les Mets et le premier rang de la section. Il s’agit donc d’un gain crucial pour les hommes de Buck Showalter, qui croiseront le fer avec l’équipe d’Atlanta deux autres fois d’ici mercredi.

Max Scherzer (6-1) a joué à la hauteur de son talent pour étouffer la force de frappe adverse. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises et n’a permis que trois coups sûrs et un point mérité en sept manches au monticule.

L’autre héros du match pour l’équipe de la Grosse Pomme a été Pete Alonso. L’un des plus dangereux cogneurs du circuit Manfred a produit deux points dans la victoire. Il a cogné un double productif en troisième manche et a permis à Brandon Nimmo de croiser le marbre sur un roulant en neuvième.

Chez les Braves, Austin Riley a continué sur sa lancée en expédiant une 24e balle à l’extérieur des limites du terrain depuis le début de la campagne. Il avait alors réduit l’avance des Mets de moitié, mais Luis Guillorme l’a imité en réussissant un circuit en solo en huitième manche.

Edwin Diaz n’a laissé aucune chance aux Braves de créer l’égalité dans les derniers instants du match, lui qui a passé dans la mitaine les trois derniers frappeurs adverses.

Keller musèle les Marlins

À Miami, les Marlins ont peiné à démystifier les lancers de l’artilleur Mitch Keller et ont plié l’échine 5 à 1 face aux Pirates de Pittsburgh.

Les visiteurs, qui affichent un dossier peu reluisant de 37-50, connaissent de bons moments récemment. Ils ont remporté six de leurs 10 derniers duels.

Keller (3-6) a été excellent dans le match du jour, limitant les Marlins à un point mérité et cinq coups sûrs en sept manches de travail. Le simple productif d’Avisail Garcia en sixième manche a été le seul moment de faiblesse du lanceur partant.

Yerry De Los Santos a terminé le travail en retirant sur des prises quatre des cinq frappeurs auxquels il a fait face, signant son deuxième sauvetage de la saison.

Les Pirates ont pu compter sur la contribution offensive de Kevin Newman et Jake Marisnick dans la victoire. Le premier a réussi trois coups sûrs, dont un double d’un point, tandis que le deuxième a envoyé Josh VanMeter au marbre avec sa longue balle en neuvième manche.

Trevor Rogers (4-8) a ajouté une défaite à son dossier. Il n’a pourtant pas été mauvais, lui qui a alloué deux points mérités et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.