Offres qualificatives: le Canadien laisse aller Rem Pitlick

Le Canadien de Montréal a choisi lundi de ne pas déposer une offre qualificative à l’attaquant Rem Pitlick, qui deviendra ainsi joueur autonome sans compensation, tout comme les défenseurs Kale Clague et Josh Brook.

Pour leur part, les gardiens Cayden Primeau et Samuel Montembeault, ainsi que les attaquants Kirby Dach, Nate Schnarr et Joel Teasdale ont reçu une proposition, de sorte que leurs droits appartiennent encore au Tricolore.

Réclamé au ballottage par le Canadien en janvier après avoir été rendu disponible par le Wild du Minnesota, Pitlick a récolté neuf buts et 17 mentions d’aide pour 26 points en 46 rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, tout en conservant un différentiel de -9. Son cousin Tyler a également eu l’opportunité de disputer des parties avec le club, tandis que son frère Rhett a été sélectionné au cinquième tour de l’encan amateur 2019 par la Sainte-Flanelle.

Pour sa part, Clague avait été acquis de la même façon en décembre, après son séjour chez les Kings de Los Angeles. Il a amassé cinq points en 25 sorties avec Montréal, présentant une fiche de -8. Enfin, Brook a été un choix de deuxième tour, le 56e au total, de l’équipe en 2017. La saison passée, il a joué six matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine (LAH), et autant avec les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL.

Pas de surprise

Quant à Dach, la procédure du jour constituait une simple formalité, puisque l’organisation a transigé avec les Blackhawks de Chicago pour l’acquérir jeudi. En 70 matchs de la dernière campagne, le joueur de 21 ans a accumulé 26 points.

Montembeault s’est retrouvé devant la cage du Canadien plus souvent que prévu à cause des blessures de Carey Price et de Jake Allen. L’ancien des Panthers de la Floride a maintenu un dossier de 8-18-6, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’efficacité de ,891 l’an passé.

Primeau, Schnarr et Teasdale ont aidé le Rocket à atteindre les demi-finales de la LAH. Le premier des trois a gagné neuf de ses 14 joutes des séries, concluant celles-ci avec une moyenne de 2,17 et un taux de ,936. Teasdale a par ailleurs inscrit 28 points en 44 parties de saison.