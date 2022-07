Panne chez Rogers : les télécoms seront forcées de s’entraider en cas d’urgence

Les entreprises canadiennes de télécommunications devront s’entendre d’ici la fin de l’été sur un protocole d’«assistance mutuelle» lorsqu’une d’entre elles subit une panne majeure, a dit le ministre François-Philippe Champagne à la sortie d’une rencontre avec des dirigeants de l’industrie lundi après-midi.

M. Champagne a réitéré au PDG de Rogers, Tony Staffieri, lors de la rencontre que la situation créée par la panne majeure vendredi dernier était «inacceptable, point final», et que les millions de clients affectés devront être indemnisés «de manière proactive».

Je leur ai demandé de conclure des accords sur (i) l'itinérance d'urgence, (ii) l'assistance mutuelle pendant les pannes et (iii) un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités pendant les urgences.



Cette panne fera l'objet d'une enquête par le CRTC — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 11, 2022

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a aussi annoncé que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) mènera une enquête sur les causes de la panne en plus de rendre des recommandations au gouvernement sur les meilleures pratiques à adopter.

Objectif «résilience»

L’objectif du ministre est d’améliorer la «résilience» du réseau canadien en mettant en place un plan d’action en cas de panne majeure.

Ce plan devra inclure une offre pour un service d’itinérance en cas d’urgence, puisque comme l’a souligné M. Champagne, la panne de Rogers a même empêché les appels aux services d’urgence comme le 911.

En cas de panne majeure, les clients d’une entreprise pourraient voir leur téléphone se connecter automatiquement à un autre réseau, a laissé entendre le ministre.

Ce dernier a finalement insisté sur la mise en place d’un protocole de communication clair entre les entreprises et les clients en cas de panne, comme de nombreux clients se sont plaints du manque de communication de la part de Rogers.

Des dirigeants de TELUS, Videotron, Bell, ont aussi pris part à l’appel conférence du ministre, qui a duré un peu plus d’une heure.