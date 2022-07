Partir de rien et réussir

Quand je les rencontre sur les plateaux de tournage au début des années 2000, Mylène Girard et Charles Vallières forment un jeune et modeste couple d’artisans dynamiques et passionnés. Mylène était alors à la direction photo et Charles aux décors, ainsi qu’aux effets spéciaux. Quelques années plus tard, grâce à leur génie créatif, les voilà rendus ailleurs...

Partis de presque rien, ils s’imposent aujourd’hui dans le domaine de la conception et de la création de supports et autres accessoires pour tous genres de caméras. De plus, ils rencontrent un succès international où la quasi-totalité de leurs produits est écoulée.

À hauteur d’homme

Tout commença en 2003 pour Mylène et Charles lors du tournage de À hauteur d’homme du réalisateur Jean-Claude Labrecque ; un film documentaire consacré au premier ministre Bernard Landry en campagne électorale.

Pendant plusieurs semaines, l’équipe de production souhaitait suivre le premier ministre Landry dans ses activités et ses déplacements.

Le premier ministre Landry avait alors accepté à condition que le tournage se fasse avec une équipe technique très restreinte et une petite caméra.

Objectif atteint

À l’époque, les caméras professionnelles avaient certes l’avantage de la stabilité, mais c’étaient des mastodontes. Elles prenaient beaucoup de place...

Les petites caméras numériques commençaient alors à émerger sur le marché, mais elles étaient loin d’impressionner pour leur stabilité et leur maniabilité ; notamment quand il s’agissait de tourner à l’épaule.

En fin de compte, petite caméra rimait avec « galère ». Un problème que Jean-Claude Labrecque demanda à Mylène de résoudre avec l’aide de son conjoint, Charles, réputé pour ses aptitudes de bricoleur.

Les deux conjoints se mirent alors autour de la table à dessin pour concevoir et créer l’élément indispensable à la stabilité d’une caméra « miniature » en situation de tournage : un support ergonomique de caméra.

Et ça a marché ! Ensuite, de bouche à oreille, la nouvelle de l’innovation du jeune couple voyagea. Les demandes affluaient de partout pour obtenir un support équivalent. Ce fut l’acte de naissance de la nouvelle carrière de Mylène et Charles...

En 2007, vu le succès et la demande croissante de leur produit artisanal, les deux tourtereaux décident de mettre sur pied SHAPE wlb, une entreprise dont la production démarre entre le sous-sol et le cabanon de la résidence de ces derniers.

À l’époque, ils vendaient leurs produits en ligne et faisaient un chiffre d’affaires annuel avoisinant 25 000 $.

Mais quinze années plus tard, grâce à une solide réputation internationale acquise, la SHAPE wlb a grandi. Elle est sortie du sous-sol et du cabanon pour devenir une méga entreprise connectée aux plus grands fabricants de caméras au monde dont elle fabrique des accessoires prisés par une clientèle internationale en expansion.

Le chiffre d’affaires annuel de SHAPE wlb tourne aujourd’hui autour de 9 millions de dollars.

Henri Ford, un autre bricoleur, n’a-t-il pas dit que « les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l’objectif de vue » ?