Quel plaisir de savourer l’été en famille ou entre amis avec un pique-nique en plein air ! Mes conseils pour un pique-nique santé et sécuritaire !

Dix aliments à apporter pour en profiter pleinement

1. Les légumes fermes (ex. : mini-concombre, carotte, céleri, tomates cerises, etc.).

Ils auront l’avantage de ne pas s’abîmer dans le transport et de ne pas trop salir les mains.

2. Les raisins et les cerises de terre

Ils se mangent bien sans faire de dégât.

3. Les fruits déjà tranchés

Le melon d’eau déjà tranché s’apporte facilement. On peut aussi trancher les oranges et les poires question de faciliter leur consommation.

Les fruits sont gorgés d’eau et contribuent à notre hydratation. Rappelons que les besoins en eau augmentent durant l’été.

4. Le fromage à pâte ferme

De par sa faible teneur en humidité, il résiste mieux à la chaleur. On prendra soin de découper notre cheddar, fromage suisse ou gouda en avance, question de faciliter sa consommation. Le fromage accompagne à merveille les fruits ou légumes en brochette !

5. Les craquelins de grains entiers

Ils supportent bien la chaleur et font un parfait duo avec nos trempettes (houmous, baba ganoush) ou le fromage. Parmi mes marques préférées : Triscuit, Tutti Gourmet et Mary’s Organic.

6. Les légumineuses

Les légumineuses sont des protéines très polyvalentes. Elles peuvent entrer dans la composition de salades ou de trempettes et même être rôties. Elles supportent mieux la chaleur que la viande, la volaille et le poisson.

7. Le tofu et le tempeh

Le tofu représente la parfaite garniture à sandwich. On peut le râper et en garnir une feuille de riz en y ajoutant des légumes comme des carottes et des concombres et des fines herbes fraîches (menthe ou coriandre). On peut aussi le faire mariner, griller et ensuite le servir dans un sandwich avec des poivrons rouges et du pesto. Le tempeh déjà mariné (Tempehine notamment) compose à merveille un bol bouddha.

8. Les œufs cuits durs

Cuits, les œufs résistent relativement bien à la chaleur et peuvent être ajoutés aux salades et aux sandwichs.

9. Les noix et les graines

Elles peuvent compléter la source de protéines du repas ou encore constituer une collation rassasiante. Elles supportent très bien la chaleur.

10. Les fruits séchés (ex. : dattes, figues, abricots, etc.)

Les fruits séchés peuvent être ajoutés aux salades ou servis en collation avec des noix. Ils fournissent une source de glucides d’absorption rapide et une belle dose d’énergie pour nos activités sportives en plein air.

À savoir: Lorsque le lunch contient des aliments périssables, il importe d’y placer des blocs réfrigérants puisque les bactéries se multiplient rapidement dans un aliment qui reste plus de deux heures entre 4 et 60 °C. On peut congeler des petits jus de fruits (Oasis Hydrafruit contient moins de sucres) qui servent de blocs réfrigérants et qui seront bien froids au moment de les boire. On prendra aussi soin de laisser nos aliments à l’ombre jusqu’au moment du service.

Pique-nique entre amis

Lorsqu’on fait un pique-nique avec un gros groupe d’amis, la formule « pot-luck » (ou « tout le monde apporte un plat »), est une idée judicieuse. Quelques idées :

Plateau de sandwichs roulés en rondelles dans des tortillas de blé entier

Brochettes de tomates-bocconcini

Brochettes de fruits et fromage (cerise de terre, cheddar, raisins ou melon d’eau et feta)

Pois chiches grillés

Olives garnies d’amandes

Dattes farcies au chèvre et noix de Grenoble

Pique-nique familial

Pour un petit pique-nique familial improvisé, il n’y a rien de tel que de miser sur la simplicité, comme la formule classique sandwichs-crudités--- par exemple. On peut opter pour des sandwichs plus traditionnels ou oser la variété, selon les goûts de notre famille, en essayant des combinaisons sucrées salées (poulet-raisins ou fromage-poire), ou utilisant des garnitures originales (tapenade, poivrons grillés, rondelles de concombre, fenouil...).

Pour accompagner les trempettes, on apprécie la praticité des formats individuels de houmous offerts notamment par Fontaine Santé.

Pique-nique en randonnée

Lorsque l’on transporte son pique-nique sur son dos, on apprécie grandement qu’il ne pèse pas une tonne ! Un lunch léger, certes, mais sans lésiner sur son apport nutritif, pour fournir l’énergie et les nutriments nécessaires à la poursuite de la randonnée. Les aliments sélectionnés doivent fournir des glucides simples et complexes ainsi que des protéines pour soutenir, le tout sans être trop gras, ce qui peut nuire à la digestion. On évite aussi les calories vides (c’est-à-dire celles qui fournissent peu d’éléments nutritifs en échange comme les croustilles, les boissons gazeuses, les friandises...). Selon le type de randonnée, il peut être avantageux de faire plusieurs petites pauses durant lesquelles on mange légèrement plutôt que de s’arrêter longtemps pour un repas copieux.

