Plus d’intrigues et un passage à la télé pour «Complètement lycée»

Dix nouveaux épisodes de la série humoristique «Complètement lycée» seront tournés à compter du 29 juillet. D’abord une websérie, cette œuvre déjantée parodiant les séries d’ados des années 1980-1990 va se faire un chemin jusqu’à la télé.

Bell Média va en effet proposer les nouvelles intrigues sur ses plateformes ainsi qu’au petit écran, mais pour l’instant aucun autre détail n’a filtré.

Les nouveaux épisodes de 30 minutes seront réalisés par Alec Pronovost, et écrits par le duo formé par Charles-Alex Durand et Sandrine Viger.

Rosalie Vaillancourt, Patrick Emmanuel Abellard, Patrice Dubois, Bernard Fortin, Vincent Kim, Katherine Levac, Antoine Pilon et Pierre-Yves Roy-Desmarais vont reprendre du service. Des personnages vont s'ajouter à «Complètement lycée». Ceux-ci seront campés par Éric Bernier, Sharon James, Pierre-Luc Lafontaine, Macha Limonchick, Martin-David Peters et Nahéma Ricci.

La websérie «Complètement lycée», qui affiche plus de 500 000 visionnements au compteur sur la plateforme noovo.ca et qui sera bientôt lancée sur Blackpills, en Belgique, a valu le Prix Dior de la Révélation à Rosalie Vaillancourt au festival Canneseries, ce printemps. De plus, lors des Rendez-vous Québec Cinéma, elle a reçu le prix de la meilleure websérie. «Complètement lycée» est nommée à sept reprises en vue dans le cadre des Prix Gémeaux, qui seront remis en septembre prochain.