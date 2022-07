Prison de Cowansville: saisie d’un colis contenant des objets interdits

Un colis contenant des objets interdits a été saisi lundi par des agents correctionnels du pénitencier de Cowansville, en Estrie.

Dans ce colis pas moins de 233g de haschisch et 150g de tabac ont été trouvés à l’intérieur du colis, en plus d’un cellulaire et d’un câble USB.

«Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 27 700 $», a fait savoir Service correctionnel Canada (SCC) par voie de communiqué.

Le SCC a souligné que cette saisie a été possible grâce à la vigilance des agents correctionnels. Ces derniers disposent de plusieurs outils, dont des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue, pour prévenir l’introduction de drogue et d’objet interdit dans l’enceinte de cette prison fédérale à niveaux de sécurité moyenne.