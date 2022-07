Tony DeAngelo ne s’ennuiera pas avec John Tortorella

Acquis par les Flyers vendredi dernier, le défenseur Tony DeAngelo se dit prêt à un nouveau départ sous les ordres du bouillant entraîneur-chef John Tortorella, un homme n’acceptant pas les demi-mesures et les écarts de conduite.

• À lire aussi: Date d’échéance importante dans la LNH

• À lire aussi: Samuel Girard célèbre la coupe en rockstar

À Philadelphie, son environnement de travail sera bien différent avec la présence entre autres de l’instructeur qui en sera également à ses débuts dans la Ville de l’amour fraternel. Néanmoins, le patineur souhaite avant tout permettre à sa nouvelle formation de connaître davantage de succès après une exclusion des séries. Et il est prêt à suivre les directives du patron.

«La seule manière de gagner dans cette ligue est de compter sur des gars adhérant à votre système, a-t-il souligné au site NHL.com. Peu importe ce qu’il veut ou que nous devons réaliser, il faudra l’accomplir. À l’intérieur d’un schéma de jeu, chacun doit se présenter. Si vous êtes un gars à caractère offensif, votre jeu doit le refléter. Les entraîneurs savent que leurs joueurs devront exceller à ce qu’ils font de mieux.»

Il a grandi

Échangé par les Hurricanes de la Caroline contre quelques choix de repêchage, l’athlète de 26 ans a connu une campagne 2021-2022 moins mouvementée que la précédente, mais son passé continue de lui coller à la peau et nul doute que sa nouvelle équipe l’aura à l’œil. Les incidents ayant mené à la fin de son association avec les Rangers de New York à l’hiver 2021 sont bien loin derrière lui, que ce soit une altercation avec le gardien Alexandar Goergiev ou ses prises de position politiques sur les réseaux sociaux.

«Je pense que plusieurs problèmes vécus là-bas découlent du fait que je suis une personne intense et un gars compétitif par ma façon de jouer. C’est parce que je veux gagner et parfois, j’ai été un peu trop loin. Cependant, je pense avoir acquis de la maturité énormément cette année et j’ai effectué un meilleur travail», a-t-il affirmé.

L’arrière ayant récolté 51 points en 64 rencontres pendant le dernier calendrier régulier dit avoir profité de sa deuxième chance en Caroline, sous les ordres de l’instructeur-chef Rod Brind’Amour.

«Quand j’ai obtenu une opportunité, j’ai pris l’avantage en essayant de mûrir. Je peux toujours jouer avec passion et le feu dans les yeux, mais je suis bien resté en contrôle. Je n’ai jamais douté de cela. Ce fut une bonne année et je sais que ça continuera ainsi, a-t-il promis. Je ne peux pas le remercier assez. Il est un entraîneur incroyable, un bon gars. (...) Tout ce que vous entendez à son sujet est vrai. C’est un excellent instructeur et motivateur, et je ne peux pas être plus reconnaissant d’avoir joué pour lui.»