Un couple qui sème le bonheur

C’est à la fois une histoire de relation père-fils, une histoire d’amour et une histoire de petits bonheurs partagés entre générations.

Un scénario de Disney, vous me direz. Et je vous répondrai que des fois, la vie, c’est beau comme au cinéma.

Photo courtoisie, Stéphanie Beaudoin

Fatigué de voir son ado scotché à son téléphone portable, Christian Van Winden a entrepris avec lui en 2018 un projet de menuiserie. Une fête de famille s’en venait et ils ont fabriqué ensemble de gros jeux en bois. Le fun a pris entre le père et le fils, puis entre les convives le jour de la célébration. De là est née l’idée d’une entreprise.

Émondeur le jour, Christian travaillait le bois le soir et même la nuit, pour créer une collection de jeux à louer. Puis un jour, à l’occasion des 50 ans d’un cousin, Christian a présenté le fruit de ses efforts. L’inattendu s’est alors produit...

« Il m’a séduite ! Ça a été un coup de foudre. On ne s’est pas lâchés depuis », raconte Véronique Bergeron, sa conjointe, devenue son associée.

Inclure et réunir

Véronique travaillait aux ventes chez un concessionnaire automobile, et la pandémie qui a frappé quelques mois après le coup de foudre a interrompu ses activités. Elle a décidé de réorienter sa carrière pour faire grandir ce qui s’appelait alors Boule et Bille.

« Au départ, c’était juste un projet à côté du reste. J’avais du plaisir à créer des jeux, puis à faire jouer les gens. Mon fils m’a beaucoup aidé au début. Puis, avec Véronique, on s’est mis à présenter le projet dans les résidences pour personnes âgées (RPA), et ça soulevait beaucoup d’enthousiasme », se rappelle Christian.

L’entreprise a donc changé son nom pour Inter Généraction, car le couple a remarqué le pouvoir rassembleur des jeux entre enfants, parents et grands-parents.

« Ça prend cinq minutes aux adultes et ils retombent en enfance », observe Véronique, contente de pouvoir offrir des activités qui s’adaptent aux personnes en fauteuil roulant ou avec une marchette.

Christian teste ses jeux auprès de son frère tétraplégique. Avec un seul bras mobile, il peut jouer à presque tout, et c’est bien l’objectif : inclure le plus grand nombre et même réunir des enfants d’école avec des gens âgés.

À ce jour, Christian a créé 25 jeux et il en a encore plein la tête. Il tient de son père Gerry, fondateur de Veg-Pro International, cet esprit créatif.

Sept modèles de jeux sont disponibles à la vente, les autres sont en location.

Incapables de partir

Dans les RPA où les jeux vont en location, des employés et des bénévoles aident les aînés, mais, bien souvent, Véronique et Christian restent avec eux, incapables de partir. Les moments de joie dont ils sont témoins nourrissent leur bonheur.

Un de leurs rêves est de donner le goût aux jeunes d’aller voir leurs grands-parents en résidence. Vous savez tous comme moi que ce ne sont pas des lieux particulièrement attrayants pour des enfants, alors, les jeux, c’est tellement une bonne idée pour transformer l’ennui en moments complices.

Les rêves de Christian et Véronique m’habitent depuis l’entrevue. Ces joyeux amoureux sont aussi des cultivateurs, entourés de paons et d’autres animaux. Quand la visite arrive chez eux, elle doit mettre la main au jardin ou aux conserves, pour repartir avec de beaux souvenirs et des plaisirs à déguster.

J’ai vraiment rencontré des semeurs de bonheur !

Inter généraction

Fondateur : Christian Van Winden et Véronique Bergeron

Christian Van Winden et Véronique Bergeron Année de fondation : 2019

2019 Lieu du siège social : Hemmingford

Hemmingford Secteur d’activité : Fabrication

Fabrication Nombre d’employés : 2

PROFIL DE CHRISTIAN VAN WINDEN ET VÉRONIQUE BERGERON