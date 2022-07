Usine Viandes du Breton: les syndiqués espèrent une sortie de conflit

Alors que les travailleurs de l’expédition et de la réception de l’entreprise Viandes du Breton, à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent, sont en grève générale illimitée depuis le 27 avril, le syndicat prévoit une assemblée générale mardi visant une sortie de conflit.

L’objectif de cette assemblée générale, prévue le 12 juillet, est de se doter d’un mandat de règlement et de sortie de conflit de travail chez Viandes du Breton, a fait savoir le Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton CSN, section expédition et réception par communiqué lundi.

Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil Central du Bas-Saint-Laurent, précise que les syndiqués sont prêts à en arriver à une entente et à «mettre fin à ce conflit une fois pour toutes».

Durant cette troisième séance de conciliation, les deux parties essaieront ainsi de parvenir à une entente.

Dans un communiqué datant du 22 juin, le syndicat déplorait l’utilisation par Viandes du Breton de briseurs de grève pour contourner les moyens de pression. Une utilisation confirmée par un jugement du Tribunal administratif du travail du 15 juin.

«Ça fait un bon moment déjà qu'on se bute à un manque de respect et à de la rigidité de l'employeur. Le fait qu'il utilise des briseurs de grève et qu'il se moque complètement du Code du travail n'en est qu'une démonstration supplémentaire », s’était alors indigné Antony Lavoie, président du syndicat.