Visite du pape à Québec: les billets pour assister à la diffusion de la messe vendus en 15 minutes

Les 2000 billets pour assister à l’extérieur à la messe du pape François au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet prochain, se sont écoulés en 15 minutes.

À compter de 12h30, lundi, les billets étaient disponibles gratuitement sur le site Ticketmaster, mais il fallait faire vite pour se procurer un laissez-passer.

Comme on l’a appris au courant des dernières semaines, les places à l’intérieur de la basilique sont limitées à 1 400 et sont réservées à 70% aux participants autochtones, dont de nombreux survivants des pensionnats autochtones.

L’autre 30% sera composé de délégations de diocèses de l’Est du Canada (qui comprendront elles aussi de nombreux Autochtones) ainsi qu’un nombre limité de représentants des divers paliers de gouvernement. La distribution de ces places se fait avec les organisations concernées.

Pour assister à la messe à l’extérieur de la basilique, 2 000 places d’admission générale étaient disponibles via un lien Ticketmaster à partir du lundi 11 juillet, à 12h30. En 15 minutes, les billets se sont envolés comme des petits pains chauds. Les participants pourront suivre le déroulement de la cérémonie à l’extérieur sur des écrans géants.

«C’est parti très vite. On n’est pas surpris. On entend des échos depuis plusieurs semaines de partout de la part de gens qui désirent vivre ce moment historique», a affirmé Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l’Église catholique de Québec.

Le 27 juillet, les personnes qui désirent suivre l’arrivée du pape à Québec sont invitées à se rassembler sur les plaines d’Abraham. Aucun billet n’est requis.

Photo Jérémy Bernier

Attention aux fraudes

Mme Dion a profité de l’occasion pour inciter les gens à être prudents pour ne pas se faire berner.

«On a vu sur des sites de revente qu’il y a des individus qui tentent de profiter de la situation. On incite les gens à ne pas payer pour des billets de la visite papale. Ce sont des billets gratuits pour vivre un événement de réconciliation. On leur déconseille d’encourager les gens qui veulent faire de l’argent avec ça. Il faut se méfier aussi parce qu’il est possible que ce soit des billets frauduleux qui ne soient pas valides», a ajouté Mme Dion.

À l’extérieur, près de 10 000 personnes sont attendues. Outre les 2000 billets distribués lundi gratuitement, 7 000 autres billets sont réservés aux communautés autochtones et ils seront distribués par elles-mêmes. Les derniers 1000 billets seront distribués par les délégations diocésaines de l’Est du pays principalement. Les particuliers pouvaient commander jusqu’à 4 billets pour la messe.

«À partir de maintenant, il n’y a pas d’autres accès nécessairement pour le grand public à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, on invite tout le monde à un rendez-vous sur les plaines d’Abraham. C’est libre. Il n’y a aucun billet qui est exigé. Il n’y a pas de maximum», a mentionné Mme Dion.

À noter qu’il n’y aura pas de place de stationnement disponible pour les voitures à Sainte-Anne-de-Beaupré. Les informations concernant les emplacements des points de rencontre pour les navettes et le dépôt /cueillette des bus seront données dans les jours à venir.