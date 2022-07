Voici quoi faire à Sherbrooke cet été si vous aimez la bière

L’été est la saison idéale pour vous balader dans la belle province et découvrir de nouveaux endroits.

Si vous êtes amateur(trice) de bière, la région de Sherbrooke propose en ce moment un forfait qui saura assurément vous plaire, soit un trio d’activités rassemblant expositions et dégustations afin de rendre votre escapade encore plus savoureuse.

Un forfait, trois activités sous le thème de la bière

Vous souhaitez planifier une journée d’exploration et de découvertes à Sherbrooke en terminant le tout avec une dégustation de bières? Pour y arriver, profitez d’un rabais de 30% sur le forfait spécial de Passeports Attraits de Destination Sherbrooke.

Cette offre vous donne accès aux deux expositions proposées par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNS2) et le Musée d’histoire de Sherbrooke (MHIST), avant de terminer votre journée à la microbrasserie Siboire pour déguster leurs différentes bières et découvrir leurs installations.

Ce forfait permet d’accéder aux activités des partenaires à petit prix et ce, que vous soyez seul ou accompagné. À noter que le passeport est individuel et valide pour une personne jusqu’à la fin de l’année 2022 (sauf pour les activités qui ont une durée prédéterminée).

Évadez-vous dans la région de Sherbrooke et visitez les deux expositions proposées par le MNS2 et le MHIST avant de terminer votre journée à la microbrasserie Siboire pour déguster leurs différentes bières et découvrir leurs installations.

Crédit: Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Faites une incursion dans l’univers des tavernes au Québec et accédez du même coup à l’arrière-scène de la populaire pièce de théâtre Broue en visitant cette fascinante exposition au MNS2.

Parcourez d’abord le monde des publicités des années 1970 à travers une immersion sonore et visuelle avant de pénétrer dans la légendaire pièce de théâtre qui a marqué la culture québécoise.

Vous y verrez les décors, les costumes et les accessoires originaux de Broue, tout en accédant à des pensées et des réflexions inédites des acteurs qui ont incarné ces personnages légendaires sur scène.

Une véritable immersion dans ce monde mythique tournant autour de l’amour de la bière!

Crédit: Musée d'histoire de Sherbrooke

Cet été, le Musée d’histoire de Sherbrooke (MHIST) vous souhaite À la vôtre!, avec son exposition originale sur nos habitudes sociales de consommation d’alcool, depuis plus de 150 ans.

L’alcool est consommé lors d’occasions spéciales comme lors des mariages, des fêtes, des événements officiels ou encore entre amis lors de repas familiaux. Elle fait partie des rituels ou est utilisée comme remède.

À travers des objets, des photographies révélatrices et des publicités, l’exposition vous offre le «avec qui», le «pourquoi» et le «quand», tout en passant par les lieux de ventes et les mouvements de tempérance et prohibitionniste qui en découlent.

À la vôtre! est une exposition qui se veut rafraîchissante, mais qui vous donnera peut-être soif... Heureusement, les Cantons-de-l’Est regorgent de plusieurs vignobles, distilleries et microbrasseries!

Crédit: Siboire

La microbrasserie sherbrookoise fêtera son 15e anniversaire cet automne et pour l’occasion, elle offre des visites à sa succursale Siboire Dépôt, située dans l’ancienne gare de Sherbrooke datant de 1890.

La visite autoguidée s’effectue par l'entremise d'une carte ludique parcourant la gare à travers des informations sur la bière, le Siboire et le bâtiment historique, ce qui vous permettra de faire le plein de découvertes sur la science du brassage.

La formule guidée offre également une dégustation personnalisée de quatre bières de votre choix, tout en découvrant le procédé de fabrication de la bière ainsi que l'histoire ferroviaire et brassicole de la ville. Les guides du Siboire se feront un plaisir de vous offrir des explications dynamiques qui vous donneront envie de découvrir leurs produits.

De plus, les visiteurs recevront un verre à l’effigie du Siboire, question de ramener un souvenir de cette belle journée à la maison!

Visitez le site Web de Destination Sherbrooke pour profiter du rabais de 30% sur le trio d’activités pour les amateurs(trices) de bières. Il est maintenant venu l’heure de partir à la découverte de Sherbrooke et de ses multiples attraits. À votre santé!