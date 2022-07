À propos de l’efficacité du bracelet anti-rapprochement

Je fus jadis une femme victime de violence conjugale, à une époque où personne n’en parlait, et où la simple idée d’aller dénoncer la chose au poste de police faisait rigoler tout le monde tant c’était inutile.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette époque d’obscurantisme sur un phénomène qui a brisé tant de vies de femmes et d’enfants. Et voilà que maintenant qu’on nous annonce que le bracelet sera disponible, les gens pensent que c’en sera fini de la violence envers les femmes. Dites-moi donc comment un petit gadget que le porteur pourra enlever à sa guise peut-il tout à coup devenir miraculeux ?

Blessée et jamais cicatrisée

Je vous rassure, car de un, le porteur de ce bracelet ne pourra pas l’enlever à sa guise. Et de deux, il ne s’agit pas ici d’un petit gadget, mais bien d’un mécanisme mis en place par la Sécurité publique pour protéger les femmes pendant la période cruciale de remise en liberté de leur agresseur avant la tenue de son procès. Période d’attente pendant laquelle on répertorie depuis toujours le plus grand nombre d’assassinats. En terminant, je vous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour demander de l’aide au CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) pour panser vos blessures, même si elles datent d’autrefois.