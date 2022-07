Accès à internet: une drogue dure

Avez-vous été victime de la panne généralisée de Rogers cette semaine? Quel a été votre degré d’anxiété? Combien de fois avez-vous éteint et rallumé votre téléphone dans l’espoir de voir les quatre petites barres qui constituent la nouvelle mesure de notre saturation en oxygène?

Je peux vous dire que ce débranchement collectif forcé m’a permis, encore une fois, de constater à quel point je suis dépendante de mon téléphone. La durée de cette panne était assez longue pour que je puisse analyser mon addiction et en comprendre les subtilités.

Tout d’abord, les symptômes de sevrage n’étaient que très peu liés à mon incapacité de recevoir ou d’émettre de bon vieux appels téléphoniques, mais plutôt à mon incapacité d’avoir accès rapidement, voire instantanément, à de l’information. Comme si l’appel téléphonique était un vestige du passé, l’habitude d’une autre génération. D’ailleurs, je peste à chaque appel qui aurait pu être un texto, et à chaque message dans ma boîte vocale qui aurait pu être un courriel.

Ce n’est pas la volonté interdite de joindre et d’être joignable qui m’angoissait. L’objet de ma frustration était donc autre.

Je n’attendais pas de nouvelles particulières et je savais que je ne recevrais pas nécessairement de courriels urgents. Rien de tout cela. Mais de savoir que j’étais potentiellement en train de manquer une nouvelle médiatique ou une annonce quelconque (sur les réseaux sociaux, par exemple) me procurait un sentiment de stress relativement disproportionné par rapport au contexte. D’autant plus que, censée être en vacances, je m’étais promis et j’avais juré à mon entourage que j’en profiterais pour me «déconnecter».

Notre rapport avec la technologie, avec ce qui constitue désormais des extensions de nos bras et de notre tête, est donc plus complexe et profond qu’on ne voudrait l’avouer. L’accès à des réseaux fiables et étendus n’est plus un luxe, mais plutôt une exigence non négociable de consommateurs ayant toujours besoin d’une dose de connectivité. À plus forte raison lorsque nous sommes fortement pénalisés dans le faible choix de fournisseurs, comparativement à l’Europe ou à l’Asie, par exemple.

Le ministre Francois-Philippe Champagne a raison de vouloir s’assurer que des pannes comme celle-ci ne se reproduisent pas, puisqu’elles handicapent également les transactions commerciales. Mais n’est-il pas temps d’élargir la question et de faciliter l’arrivée de nouveaux joueurs sur le marché? Il me semble qu’une petite compétition en télécommunications, ça ne ferait de mal à personne.