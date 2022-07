Cirque du Soleil: les divas québécoises à l’honneur tout l’été à Trois-Rivières

Les divas québécoises, telles que Céline Dion, Renée Claude et Marie-Mai, seront célébrées tout l'été à Trois-Rivières où sera présenté le sixième opus de la Série hommage du Cirque du Soleil – Vive nos divas.

Présenté en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco du 20 juillet au 20 août 2022, ce nouveau spectacle circassien se veut un hommage aux icônes féminines de la chanson québécoise.

Reconnue pour son offre culturelle florissante, Trois-Rivières promet un été haut en couleur! En effet, l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières sera l’hôte de cette nouvelle production qui célèbre nos divas québécoises, retraçant ainsi 90 années de musique.

On parle d’une lettre d’amour aux chanteuses qui ont créé des chemins de traverse, d’une ode aux femmes d’ici qui sont sorties des sentiers battus, d’un hommage à toutes celles qui ont tracé leur propre voie. Bref, un spectacle au féminin qui fera vivre toute une gamme d’émotions aux spectateurs de tous âges.

Allant de la pop au jazz en passant par le country et la techno, la trame sonore promet un voyage dans le temps, d’hier à aujourd’hui, pour célébrer l’héritage vivant et vibrant de nos chanteuses.

C’est d’ailleurs le renommé Jean-Phi Goncalves qui assume une fois de plus la direction musicale de ce spectacle à grand déploiement.

Côté mise en scène, Lydia Bouchard (maître à l’émission Révolution) s’est inspirée de la nature, offrant un joyeux mélange de scènes tantôt bucoliques, tantôt épurées.

C’est dans cette scénographie unique qu’évolue une jeune reine qui tente de guider son peuple, alors qu’elle chemine, de tableau en tableau, le regard tourné vers l’avenir. Une jolie fable musicale qui réunira 31 artistes sur scène!

Un spectacle rempli de nouveautés

Crédit : Audreyanne Clavet

Ce sera la première fois qu'un spectacle de la Série hommage du Cirque du Soleil sera mené par quatre chanteuses qui performeront en direct sur scène. Francesca Como, Marie-Christine Depestre et Heidi Jutras (découverte à La Voix) personnifieront les marraines, tantôt bienveillantes, tantôt confrontantes.

Et ce sont deux jeunes filles, soit Anaïs Gonzalez et Colette Lemay, qui interpréteront en alternance le quatrième rôle féminin, soit celui de Phoenix, la jeune reine au centre de l’histoire va guider son peuple vers l’évolution. Ce sera d’ailleurs la première fois à Trois-Rivières que des enfants porteront le rôle principal du spectacle.

Visionnaire, forte et fragile à la fois, elle sera hantée par ses doutes et par le souvenir de sa mère disparue. Cette jeune reine représente les jeunes femmes fortes de la nouvelle génération. Ce spectacle est un parallèle entre l’évolution vécue par les femmes d’ici et l’évolution des 90 années de chansons québécoises qui seront à l’honneur.

Venez admirer ces chanteuses interpréter sur scène les airs connus des grandes voix féminines de la chanson québécoise, tout en vous laissant envoûter par les acrobates et les danseurs. Une expérience unique offerte cet été seulement!

Le spectacle de la Série hommage du Cirque du Soleil - Vive nos divas prendra d'assaut l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 20 juillet au 20 août 2022, pour un total de 20 représentations. Achetez vos billets dès maintenant!