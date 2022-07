Conseil de la fédération: les provinces réclament plus de libre-échange

VICTORIA | Le premier ministre de l’Alberta a convaincu ses homologues d’accentuer le libre-échange entre les provinces en éliminant les exceptions qui réglementent l’entente canadienne. François Legault souhaite contrebalancer le protectionnisme américain.

« L’économie canadienne perd des dizaines de milliards de dollars chaque année à cause d’un manque de libre-échange à l’intérieur du Canada », a plaidé le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, lors d’un point de presse en solo dans le cadre du Conseil de la fédération à Victoria.

« J’ai lancé un appel aux autres premiers ministres afin d’éliminer la plupart de leurs exceptions dans l’entente de libre-échange du Canada et d’accélérer la reconnaissance des titres professionnels. »

Selon lui, les 28 pays de l’Union européenne exercent beaucoup plus de libre-échange que les 10 provinces du Canada.

Il plaide pour une meilleure reconnaissance des ordres professionnels et croit qu’il y a « en principe » un consensus auprès des provinces, mais qu’ils doivent maintenant passer à l’action.

« Tout le monde profiterait de plus d’échanges, de mobilités et de moins de réglementation », a-t-il indiqué.

Legault ouvert

Le premier ministre du Québec admet que les provinces doivent en faire plus, surtout avec la montée du protectionnisme américain.

« On est tous d’accord pour faciliter les échanges entre les provinces », a affirmé le premier ministre du Québec. « On voit avec les États-Unis qu’il y a de plus en plus de protectionnisme. Alors, c’est une raison additionnelle pour que les provinces et les territoires facilitent les échanges commerciaux, facilitent aussi la reconnaissance des acquis pour les personnes qui changent de province ou de territoire », a-t-il dit.