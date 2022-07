[EN IMAGES] De forts vents causent d’importants dommages à Cap-Rouge

Bateaux de plaisance renversés, arbres matures déracinés, voiture écrasée, les orages et les vents violents qui ont frappé le Québec mardi ont causé bien des dommages, notamment du côté de Cap-Rouge.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Malgré la force des rafales qui ont atteint 80 km/h selon les autorités et toute une frousse pour bien des citoyens, personne n’a été blessé.

Dame Nature s'est déchaînée vers l’heure du souper, alors que les services incendies ont répondu à une vingtaine d’appels entre 17 h et 18 h.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Plusieurs arbres sont tombés sur des fils, sur des voitures, sur des maisons et lorsque les arbres tombaient sur les fils électriques ceux-ci produisaient des étincelles. Donc plusieurs appels incendies», confirme Bill Noonan, porte-parole du Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

De la grêle

Bien tranquille chez lui, Jean Fugère a vu sa cour être ensevelie par les arbres. Sur le moment il a même cru à une tornade. Il admet avoir eu très peur.

«La grêle a commencé à tomber, j’étais sur la galerie [...] J’ai vu des arbres arrachés, j’ai vu des voiliers couler, le trampoline du voisin atterrir dans le fleuve», relate-t-il.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’homme est entré à l’intérieur de sa maison et tout était déjà terminé. Selon sa version, la minitempête a duré de 10 à 15 secondes. C’est en regardant devant sa résidence qu’il a constaté l’ampleur des dégâts.

«Il y a je ne sais pas combien d’arbres, certains centenaires, un qui est arrivé sur la voiture et d’autres qui ont bloqué mon entrée et le chemin Saint-Félix au complet», explique-t-il.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Son voisin Philippe Drouin était au travail quand il a reçu un appel de la gardienne un peu paniquée.

«Elle m’a envoyé des photos, j’ai vu que l’arbre était tombé en arrière et elle me disait que le trampoline était parti au vent et était rendu dans le fleuve.»

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Dans les circonstances, le père de trois enfants de moins de 5 ans remerciait le ciel que les dommages ne soient que matériels.

«Au début c’était de la grêle, de la grosse pluie, il y a eu un gros coup de vent, c’était tellement fort c’est venu blanc. Ç’a duré quelques secondes et après les dégâts étaient faits», poursuit Louis-Étienne Marcoux, un autre résident de cette rue.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

À l’ouvrage avec sa scie mécanique

Lorsque rencontré par Le Journal, il était déjà à l’ouvrage avec sa scie mécanique pour dégager une partie de son stationnement et de son terrain.

Environnement Canada avait émis une alerte d’orage violent pour la région de Québec en début de soirée.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Dans le grand Montréal, une ligne d’orage provenant de Gatineau a frappé en fin d'après-midi.

De la pluie, des petits grêlons et des rafales atteignant les 70 km/h ont été observés, a expliqué Samir Al-Alwani, météorologue pour Environnement Canada.