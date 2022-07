Hockey féminin: une équipe de la PHF à Montréal

La Premier Hockey Federation (PHF) a confirmé mardi l’octroi d’une équipe d’expansion à Montréal, qui accueillera ainsi la septième concession du circuit de hockey féminin.

• À lire aussi: Une première femme devient adjointe dans la LAH

La nouvelle formation amorcera ses activités au Centre 21.02 à Verdun au cours de la saison 2022-2023 et aura Kevin Raphaël comme président, tandis qu’Emmanuel Anderson agira à titre de vice-président. Le club rejoindra donc le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Metropolitan Riveters, les Whitecaps du Minnesota et le Six de Toronto dans les rangs de la PHF.

Écoutez la chronique sports de Mathieu Boulay au micro d’Alexandre Moranville sur QUB radio :

Pour la commissaire Reagan Carey, ce mariage avec la métropole québécoise sera couronné de succès, notamment en raison de l’entente de partenariat avec le centre de hockey de haute performance dirigée par l’ancienne entraîneuse Danièle Sauvageau.

«Nous vivons une période très emballante pour la PHF et la croissance du hockey professionnel féminin. Montréal et la province du Québec possèdent un riche historique de hockey et la PHF est fière d’en faire officiellement partie, a affirmé Mme Carey dans un communiqué. En plus de la fierté locale et de la passion pour le sport, Danièle, Kevin et Emmanuel forment un trio gagnant sur le plan de l’expérience au hockey, en affaires et dans le domaine promotionnel, ce qui aura un effet immédiat et durable. L’expansion est une partie importante de l’engagement de la PHF à la croissance du sport en offrant de plus grandes possibilités à un plus grand nombre d’athlètes professionnelles pour qu’elles se développent et rivalisent, tout en inspirant la prochaine génération à poursuivre leurs propres rêves sportifs.»

«Le hockey professionnel féminin est de retour à Montréal. Emmanuel et moi sommes très heureux de travailler avec la PHF pour contribuer à la croissance du sport féminin à travers la province du Québec, a ajouté Raphaël. Nous avons hâte de bâtir une équipe grâce à de solides partenariats communautaires et à des athlètes de talent prêtes à faire une véritable différence sur la patinoire comme à l’extérieur. Ceci n’est que le commencement de ce qui s’annonce une saison très spéciale pour tous.»

Une autre ligue?

Cependant, la venue de la PHF risque de ne pas faire seulement des heureux, même si Montréal n’a pas eu droit à du hockey féminin depuis la fin des activités de la Ligue canadienne en 2019. L’association de joueuses comprenant plusieurs athlètes d’ici, la Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA), a été incapable d’en venir à une entente avec la PHF pour la création d’un circuit unique lors de négociations demandées par le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman.

Par la suite, la PWHPA a signé en mai une lettre d’intention pour explorer la création d’une nouvelle ligue avec la collaboration de Billie Jean King et de Mark Walter. La PWHPA a vu le jour lorsque la Ligue canadienne a cessé ses activités. Son objectif est d’obtenir de meilleures conditions de travail que celles présentes dans la Ligue nationale de hockey féminin, devenue la PHF.