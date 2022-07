«Indéfendable»: près de la moitié des épisodes sont déjà tournés

Ça roule à fond de train sur le plateau d’Indéfendable, la nouvelle fiction quotidienne de TVA où on en est au 70e jour de tournage sur les 160 nécessaires pour boucler la première saison débutant en septembre.

Les journées les plus costaudes, jusqu’à 30 scènes sont tournées aux studios Mels, à Montréal, dans des espaces totalisant 20 000 pieds carrés. On y a créé le bureau du cabinet Lapointe Macdonald ainsi qu’une salle de cour où sont entendues les causes criminelles occupant les deux associés, Me André Lapointe (Michel Laperrière) et Me Léo Macdonald (Sébastien Delorme), ainsi que leur équipe.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’Agence QMI a pu assister mardi au tournage d’une scène, que l’on verra juste avant Noël, dans l’épisode 50. Le réalisateur coordonnateur Stéphane Simard et la productrice de Pixcom Izabel Chevrier, qui développe depuis deux ans le projet à titre de conceptrice, d’après une idée originale de son conjoint, le criminaliste Richard Dubé, étaient aussi sur le plateau. Elle a promis d’élever les standards pour une quotidienne, notamment au chapitre de la direction photo.

Sébastien Delorme est encore plus occupé que dans District 31, fiction dans laquelle il jouait Stéphane «Poupou» Pouliot, car en plus des scènes au cabinet, il doit plaider au tribunal. Son personnage, Léo Macdonald, est «brillant, futé et profondément humain, mais il est aussi impatient, carriériste et n’aime pas se laisser piler sur les pieds», a dit le comédien.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«C’est un fin renard, car il doit piéger les gens dans ses contre-interrogatoires, trouver une façon de les déjouer pour gagner son point. C’est complet à plusieurs niveaux parce que c’est un personnage imparfait, ce qui fait qu’il est très riche et intéressant à jouer.»

Comme le rappelle Sébastien Delorme, qui vient travailler en vélo – la seule façon pour lui de garder la forme –, «tout le monde a droit à une défense pleine et entière». Ça ne veut pas dire qu’on ne sera pas mécontent de voir des gens innocents être condamnés et le contraire est aussi vrai, l’actualité judiciaire en faisant foi.

Un père meurtrier

Léo Macdonald est devenu criminaliste parce que son père a été condamné pour meurtre et a passé sa vie derrière les barreaux. Au début de la série, Ti-Bill (Jean Maheux), son paternel, refait surface, ajoutant une touche d’humour en raison de sa maladresse et de son décalage par rapport à la modernité. «Ti-Bill est comique et touchant aussi. À l’intérieur d’une même scène, je peux rire et pleurer, c’est un cadeau pour moi», a mentionné le comédien.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Neuf grands procès vont être développés pendant la première saison de 120 épisodes ainsi qu’une vingtaine d’autres causes. On va s’intéresser aussi aux victimes, aux proches, aux témoins et aux jurés.

Certaines causes vont impliquer Me Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé), une avocate «très compétente et travaillante» qui a subi un traumatisme au palais de justice. «Elle va avoir besoin de résilience et de courage pour retourner plaider. Il y a beaucoup de nuances à jouer avec mon personnage. D’emblée, elle n’a pas froid aux yeux et est capable de bien faire son travail», a raconté Anne-Élisabeth Bossé.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Parmi tous les personnages évoluant au cabinet Lapointe Macdonald, il y a aussi la stagiaire Inès Saïd (Nour Belkhiria). «C’est une fille qui a des opinions assez tranchées, qui est près de ses émotions. Je suis avocate dans la vie, alors je comprends ce qu’elle vit. La formation, ça n’a rien à voir avec le fait de composer avec des criminels, tu apprends ça sur le tas», a souligné la comédienne.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Et le mentor au bureau, c’est Me André Lapointe. Le comédien Michel Laperrière parle d’un projet «prenant» dans lequel il campe un homme «très sensible» et «empathique». «Ça change un quotidien, mais je savais dans quoi je m’embarquais. À la lecture des scénarios, je trouvais qu’il y avait beaucoup d’histoires très riches et beaucoup d’humanité; un côté humaniste dont on a besoin actuellement, je trouve.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Soulignons qu'en raison d'une éclosion de COVID-19 ce printemps, il faut retourner des scènes manquantes dans les premiers épisodes, si bien que l'équipe se félicite d'avoir pris de l'avance.

La quotidienne Indéfendable va être présentée du lundi au jeudi, à 19 h, directement contre la nouvelle quotidienne d’ICI Télé, Stat.