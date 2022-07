La Caisse de dépôt hausse sa participation dans une société indienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mardi une augmentation de sa participation, portée à 50 %, dans l’entreprise indienne d’électricité Apraava Energy, désormais détenue à parts égales avec le groupe CLP basé à Hong Kong.

La CDPQ et le groupe CLP sont parvenus à un accord pour la vente par CLP d’une participation de 10 % dans Apraava Energy à la Caisse, qui est actionnaire stratégique depuis 2018. Ce partenariat porte ainsi à 50 % la participation respective des deux entreprises.

L’objectif est de «[renforcer] l’engagement conjoint de la CDPQ et de CLP à l’égard de l’accélération de la transition vers une économie plus verte en Inde», peut-on lire dans un communiqué.

La transaction évaluée à 83 millions $ US permettra au bas de laine des Québécois de disposer de droits de gouvernance accrus et égaux à ceux de CLP au sein d’Apraava Energy, qui a réalisé des investissements fructueux liés à la transition énergétique.

«Depuis notre investissement dans Apraava Energy il y a près de quatre ans, la CDPQ a travaillé de concert avec CLP pour faire d'Apraava un véritable chef de file en matière de développement durable doté d'un plan concret de transition vers les énergies renouvelables», a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ.

«Cette transaction témoigne de la réussite du partenariat que nous bâtissons avec la CDPQ depuis 2018 et traduit notre arrimage stratégique et notre engagement conjoint», a mentionné Richard Lancaster, président et chef de la direction de CLP Holdings.

De son côté, le directeur général d'Apraava Energy, Rajiv Ranjan Mishra s’est dit reconnaissant du «soutien inébranlable et la confiance» de la CDPQ et de CLP envers son entreprise. «À leurs côtés, Apraava Energy soutiendra l'objectif de l'Inde d'offrir une énergie propre et fiable à tous dans le cadre du développement d'une économie plus verte», a-t-il indiqué.