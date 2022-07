La CRTC exige des réponses de Rogers d’ici le 22 juillet

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a ordonné à Rogers de fournir des réponses «détaillées» d’ici le 22 juillet sur les causes ayant provoqué la panne généralisée qui a privé de réseau plus de 10 millions de clients vendredi dernier.

«Le CRTC demande à Rogers de lui expliquer en détail «pourquoi» et «comment» cela s’est produit, ainsi que les mesures que Rogers met en place pour prévenir les pannes futures, a fait savoir dans un communiqué, mardi, le président du CRTC, Ian Scott.

Comme le fait remarquer M. Scott, la panne a aussi suspendu les appels à des services d’urgence comme le 9-1-1 et empêché un nombre important de transactions numériques entre commerces et clients.

Le CRTC a déjà annoncé qu’une enquête était déclenchée pour être en mesure de comprendre les origines de la panne.

Le ministre fédéral de l’innovation François-Philippe Champagne a intimé l’organisation fédérale à lui fournir des recommandations pour mieux encadrer le milieu des télécommunications.

M. Champagne a tenu un appel conférence avec des hauts dirigeants des plus grandes télécoms du pays lundi.

Il a donné à ces entreprises un délai de soixante jours pour développer un plan d’action commun afin de limiter les impacts d’une panne d’envergure.

Le ministre souhaite notamment forcer les entreprises compétitrices à s’entraider lorsqu’une panne majeure survient.

Rogers a déjà fait savoir que la panne était survenue après une mise à jour de son système qui ne s’est pas déroulée comme prévu.