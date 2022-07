Le tournoi de Huberdeau récolte 215 750 $

Le premier Tournoi de golf Jonathan Huberdeau a amassé la somme de 215 750 $ au profit de la Fondation Cité de la Santé pour le Programme de cancérologie de Laval, mardi.

Lors de la remise du chèque, on apercevait Michel Sirois, de la Banque Nationale, Denis Piché, de RBC Gestion de patrimoine, l’ambassadeur du tournoi et joueur des Panthers de la Floride, Jonathan Huberdeau, ainsi qu’André Malacket, le DG de la Fondation.

L’encan crié a été animé par le dynamique duo composé de Jean-Charles Lajoie et Jonathan Huberdeau. Un des moments forts de la soirée s’est produit lorsque JiC a invité Josiane Huberdeau, la sœur de Jonathan, à interpréter l’hymne national comme elle le fait si bien aux matchs des Panthers, en Floride.

Éric Guimond, de Guimond Construction, et sa conjointe, Alicia Guimond, sont accompagnés de membres de la Fondation Cité de la Santé, Isabelle Tremblay, DG adjointe, Samira Gouzi, directrice du développement, et Diane Demers, comptable.

Jonathan Huberdeau est entouré de Dan Umansky, Michel Bergeron – qui a infligé une véritable leçon de golf à son adversaire Patrick Lalime – et de Louis-Philippe Neveu, le grand manitou de TVA Sports.

Chantal Lévesque, fondatrice et designer de chez SHAN, est en compagnie de Shan Gilbert, spécialiste en chirurgie orthopédique chez Zimmer Biomet, du chanteur Louis-Jean Cormier et son fils Édouard, ainsi que de Jean-François Sigouin, VP exécutif et associé de SHAN.

Louis Leclair, de Fourgons Transit, est en compagnie de l’excellent golfeur Marc-André Perreault, de TVA Sports, de la Dre Rebecca Langlais, pneumologue au CISSS de Laval, et de Pierre Martin, de Empress location de camions.

Jonathan Huberdeau est en compagnie d’Édouard Cormier, qui a offert des billets de spectacle de son père, Louis-Jean Cormier, pour mettre à l’encan.

Les membres de l’équipe de la Fondation Cité de la Santé Diane Demers, Samira Gouzi, Isabelle Tremblay, André Malacket, Pascale Rolland et Christine Girard ont effectué un travail magistral.