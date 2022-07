Legault s’attaque à Trudeau et Duclos sur la santé

VICTORIA | Le premier ministre du Québec estime que l’attitude de Justin Trudeau est «insultante» dans le dossier du financement de la santé et critique l’existence même d'un poste de ministre de la Santé à Ottawa.

«C’est un peu insultant de déléguer monsieur Duclos, le ministre de la santé fédéral, pour passer ses messages. Comment se fait-il qu’il y ait un ministre de la Santé fédérale alors que c’est un champ de compétence des provinces et des territoires? Ça, c’est le premier problème», a affirmé François Legault en clôture du Conseil de la fédération, à Victoria.

«Puis, c’est très insultant que monsieur Trudeau refuse de rencontrer ses vis-à-vis.»

Les premiers ministres des provinces et territoires ont martelé à nouveau l’urgence de conclure un nouveau pacte financier «à long terme» avec le fédéral en matière de soins de santé .

Les provinces réclament 28 G$ supplémentaires de façon récurrente et sans condition.

Conditions

Selon une source près du dossier, les ministres fédéraux «seront heureux de s’asseoir» avec les provinces quand elles seront prêtes à parler de soins de santé.

«Les provinces ne veulent parler que d’argent», plaide-t-elle.

Ottawa demanderait certaines garanties de la part des provinces afin d’ouvrir les négociations. Par exemple, les provinces devront s’abstenir de réduire les taxes ou les impôts grâce aux transferts. Lors d’un entretien avec la CBC, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, a aussi affirmé qu’elles ne devaient pas réduire leurs dépenses en santé.

C’est justement en raison de la hausse des dépenses en la matière que les provinces réclament une rencontre avec Justin Trudeau depuis maintenant 3 ans.

«L’un des problèmes que l’on vit, c’est que les dépenses en santé augmentent de 5% à 6% par année, même si on veut offrir le même niveau de service, à cause de l’impact du vieillissement de la population et à cause des nouvelles technologies», a expliqué M. Legault, ajoutant que M. Leblanc mélange les dossiers.

Besoins réels

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, soutient que la situation est «frustrante» parce que les provinces ont réellement besoin de ces sommes.

«Nous nous engageons à ne pas réduire nos dépenses en santé. Mais si ça, c’est une condition du fédéral, il faut qu’il présente la condition dans un contexte de négociation et de pourparlers», a-t-il mentionné. «Il y a deux urgences au Canada, l’urgence de l’inflation et l’urgence dans le système de santé et il faut que le gouvernement règle ces deux urgences», a-t-il dit.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a signalé que les citoyens canadiens ne veulent pas savoir d’où provient l’argent. Ils veulent des soins de santé de qualité, relate-t-il.

Dubé meilleur que Trudeau

Or, le gouvernement fédéral s’obstine à vouloir décider où doit être investi l’argent qu’il transfère aux provinces, en les forçant à l’investir, par exemple, pour la santé mentale ou les soins à domicile, plaident le gouvernement du Québec et ses partenaires des provinciaux.

François Legault a soutenu que Justin Trudeau n’est pas le mieux placé pour où les sommes doivent être dépensées dans son réseau de la santé.

«Pour ce qui est du choix des priorités, bien moi je fais plus confiance en Christian Dubé qu’en Justin Trudeau pour choisir les priorités en santé au Québec», a déclaré François Legault, mardi matin.

