Maintenant possible de payer son condo en cryptomonnaie

Il sera désormais possible pour des acheteurs de payer en cryptomonnaie, a annoncé le promoteur Ray Junior Courtemanche pour les condos urbains Skyblü situés à Mirabel.

L’entrepreneur a ainsi voulu s’ouvrir aux changements. Le service se fera via la plateforme Dello, une entreprise de Fintech Montréal.

«De plus en plus de gens se tournent vers la cryptomonnaie, a indiqué le promoteur Ray Junior Courtemanche dans un communiqué. J'attendais seulement qu'il existe une façon simple et efficace pour pouvoir l'accepter et aujourd'hui, la solution existe et elle est Québécoise! À partir de là, j'étais vendu à l'idée.»

Grâce au service de Dello, il sera possible d’échanger de la cryptomonnaie contre de l’argent.

«C'est sécurisé, c'est décentralisé, ça fait qu'il y a moins d'intermédiaires qui prennent des frais, a dit le promoteur. Tous les milieux, y compris l'immobilier, y trouveraient des avantages. Le potentiel est immense.»

Les cryptomonnaies, réputées pour leur volatilité, avaient été particulièrement populaires au début de la pandémie. Elles ont toutefois connu un recul important, en raison du moindre appétit des investisseurs pour le risque, selon un article de l’AFP publié en juin dernier.

Ray Junior Courtemanche est l'homme d'affaires derrière le projet Cité Mirabel dont la valeur à terme est estimée à plus de 2 milliards $. Il est propriétaire d'une quarantaine d'entreprises.