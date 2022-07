MLS : Kamal Miller invité au match des étoiles

Le défenseur du CF Montréal Kamal Miller participera au prochain match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) prévu le 10 août au Minnesota, ayant constitué l’un des deux choix discrétionnaires du commissaire de la ligue, Don Garber.

• À lire aussi: Encore du mouvement chez le Toronto FC

• À lire aussi: Une défaite difficile à digérer

Effectivement, le Canadien peut remercier le grand patron de la MLS. Celui-ci disposait de deux sélections pour déterminer l’effectif qui affrontera les étoiles de la LIGA MX sur le terrain de l’Audi Field; le gardien du New York City FC Sean Johnson a été l’autre athlète sur qui Garber a jeté son dévolu.

Miller a aidé le CF à obtenir du succès pendant les premiers mois de la saison. Il a inscrit un but et trois mentions d’aide en 16 matchs du calendrier régulier et 1350 minutes de jeu. L’athlète de 25 ans domine la formation avec 13 tirs au but et six frappes cadrées. Sur la scène internationale, il a contribué à la qualification de son pays, la première depuis 1986, à la Coupe du monde de la FIFA.

Contingent de plusieurs noms connus

L’équipe de 26 joueurs étoiles de la MLS comprendra la vedette du Los Angeles FC Carlos Vela, le gardien de l’Union de Philadelphie Andre Blake, les attaquants Javier Hernandez (Galaxy de Los Angeles) et Jordan Morris (Sounders de Seattle), les milieux Carles Gil (Revolution de la Nouvelle-Angleterre) et Luciano Acosta (FC Cincinnati) ainsi que le défenseur du Nashville SC Walker Zimmerman.

La formation de la MLS inclut 12 hommes ayant été choisis par un vote des joueurs, des partisans et des médias. Une autre douzaine a été déterminée par l’entraîneur-chef en charge, Adrian Heath, du Minnesota United FC.

La partie sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, au lendemain du concours d’habiletés.

Formation de la MLS au match des étoiles 2022

Gardiens : Andre Blake (Philadelphie), Sean Johnson (New York City FC), Dayne St. Clair (Minnesota United FC)

Défenseurs : Julián Araujo (Galaxy), Alexander Callens (New York City FC), Aaron Long (Red Bulls), Kamal Miller (CF Montréal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphie), De Andre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Milieux de terrain : Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastián Driussi (Austin FC), Carles Gil (Nouvelle-Angleterre), Hany Mukhtar (Nashville SC), Darlington Nagbe (Columbus), Emanuel Reynoso (Minnesota United FC), Ilie Sanchez (LAFC)

Attaquants : Paul Arriola (FC Dallas), Valentín Castellanos (New York City FC), Jesús David Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (D.C. United), Javier Hernández (Galaxy), Jordan Morris (Seattle), Raúl Ruidíaz (Seattle), Carlos Vela (LAFC)