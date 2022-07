MLS: Wayne Rooney est de retour avec le D.C. United

Wayne Rooney est de retour dans le giron de la Major League Soccer (MLS) et du D.C. United, puisqu’il a accepté de devenir l’entraîneur-chef de la formation.

C’est ce que le club a annoncé mardi.

L’ancien attaquant a disputé deux campagnes avec le club de Washington, soit 2018 et 2019. En MLS, il a touché la cible à 23 reprises en 48 rencontres. Il a ensuite conclu sa carrière de joueur avec Derby Country, en Angleterre.

Après avoir accroché ses crampons, Rooney est devenu le pilote de cette formation, après que celle-ci eut été reléguée en troisième division.

«Wayne est un gagnant et un compétiteur. Son éthique de travail, ce qu'il exige de lui-même et de ses joueurs sont sans égal, a déclaré le président des opérations de football pour D.C. United, Dave Kasper, dans un communiqué de son organisation. L'approche de Wayne et le style de football qu'il veut jouer correspondent à notre philosophie. Nous pensons qu'il est la bonne personne pour diriger notre club.»

De son côté, l'équipe de la capitale américaine n'avait pas d'entraîneur-chef depuis avril, après que l’Argentin Hernan Losada a été remercié après un peu plus d’une saison. C’est son assistant Chad Ashton qui a agi à titre d’instructeur par intérim, mais l’expérience n’a pas porté fruit.

L’équipe occupe l’avant-dernier rang du classement de l’Association de l’Est avec un dossier de 5-10-2. Elle a par ailleurs été humiliée 7 à 0 par l’Union de Philadelphie à sa dernière sortie.