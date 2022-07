Nos politiciens sont mal protégés

Depuis vendredi dernier, le monde entier est sous le choc. L’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe a été tué pendant qu’il prononçait un discours à saveur politique.

Les plus grands leaders du monde ont commenté la triste nouvelle. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que «le Canada condamne avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse et est solidaire du peuple japonais pendant cette épreuve».

Cet horrible événement nous rappelle comment nos élus et non anciens dirigeants sont mal protégés.

Première étape

À Ottawa, il y a seulement le premier ministre qui ait des gardes du corps autour de lui en tout temps. Ni les autres chefs de parti ni les ministres n’ont de sécurité en permanence.

Comme toujours, il y a une exception. En campagne électorale, on voit des gardes du corps avec les chefs de l’opposition.

Clairement, on joue avec le feu!

Heureusement, au cours des derniers jours, la Chambre des communes a annoncé que des «boutons d'alerte» seraient désormais à la disposition des élus pour maximiser leur sécurité personnelle.

Cette nouvelle mesure est mise en place parce que de plus en plus d’élus font l’objet de menaces. C’est sans doute un pas vers l’avant, mais on ne peut pas seulement penser que les «boutons d'alerte» sont la solution à tout.

Le personnel

Dans les autres mesures qui seront mises en place, le sergent d’armes de la Chambre des communes va donner de la formation aux élus et aux membres de leur personnel sur des techniques pour désamorcer des événements violents.

Là aussi, c’est un pas dans la bonne direction, mais il n’y a rien comme un garde du corps formé pour bien gérer ce type de situation.

On demande déjà aux employés politiques d’être des êtres polyvalents, je ne pense pas qu’il faut en plus leur demander d’avoir leur ceinture noire en karaté.