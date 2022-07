Notre-Dame de Paris présenté à New York

Près de 25 ans après sa création, Notre-Dame de Paris s’apprête à prendre sa première bouchée de la Grosse Pomme. Le spectacle musical s’installe mercredi au prestigieux Lincoln Center de New York pour 12 représentations.

Lors du passage du Journal dans les locaux de répétition de la troupe de Notre-Dame de Paris, la semaine dernière, la fébrilité était palpable. Il faut dire que ce premier rendez-vous avec le public new-yorkais avait d’abord été fixé au printemps 2020. La pandémie ayant forcé la fermeture des théâtres, les représentations du spectacle musical avaient donc dû être reportées.

C’est donc finalement jeudi soir que l’œuvre de Luc Plamondon et Richard Cocciante fera ses débuts à Broadway avec, au sein de sa distribution, une importante présence québécoise.

En plus de la distribution régulière de Daniel Lavoie (Frollo), Yvan Pedneault (Phœbus) et Emma Lépine (Fleur de Lys), les doublures Robert Marien (Frollo), Mike Lee (Clopin), Philippe Tremblay (Quasimodo) et Jaime Bono (Esmeralda et Fleur de Lys) séjournent présentement dans la Grosse Pomme.

Et c’est dans sa version originale (lire : dans la langue de Molière) que le spectacle sera présenté aux Américains. Des surtitres anglais permettront de suivre plus aisément l’intrigue, inspirée de l’œuvre de Victor Hugo.

« On est allé à Londres en français et ça a très bien marché. Ça ne veut pas forcément dire qu’on ne retournera jamais à New York dans une autre langue, mais la version originale... c’est la version originale. C’est un attrait formidable, peu importe le pays », souligne Richard Cocciante.

Différent de Broadway

L’hôte du spectacle – le Lincoln Center – représente quant à lui un choix symbolique pour l’équipe de Notre-Dame de Paris. Situé aux limites de Broadway, l’établissement accueille un éventail très large d’événements outre les comédies musicales, le distinguant de ceux où sont joués les Wicked, Chicago, et autres Cats de ce monde.

« Notre approche est très différente. Le chorégraphe Martino Müller vient de la danse contemporaine et moi de Carbone 14, alors c’est très moderne », avance le metteur en scène Gilles Maheu.

« Dans les musicals, les chanteurs dansent, mais ils ne pourraient pas exécuter ce genre de chorégraphies. Moi, je voulais avoir les meilleurs chanteurs et les meilleurs danseurs », poursuit-il.