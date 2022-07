Une policière de la SQ meurt dans un accident de VTT

Un conducteur de VTT pourrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort après que sa passagère, une policière de 25 ans, a succombé à ses blessures à la suite d’une violente embardée survenue vendredi dernier dans Lanaudière.

Le duo circulait dans le secteur de Lac-Matawin, dans la région de Lanaudière, en après-midi, lorsque le drame s’est produit.

« Selon les premières informations, le conducteur a perdu le contrôle d’un véhicule hors route et a percuté un arbre par la suite », relate Marc Tessier, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

À l’arrivée des policiers, des services d’urgence étaient déjà sur les lieux.

Audrey Marois-Guité et le chauffeur ont été transportés ensuite en centre hospitalier pour traiter leurs blessures.

Une équipe d’enquêteurs a aussi été dépêchée sur la scène pour faire la lumière sur l’incident.

La jeune femme, policière à la Sûreté du Québec (SQ) en Outaouais depuis moins de six mois, est finalement décédée dans les jours qui ont suivi.

Accusations

Le conducteur, qui est âgé de 28 ans, a été arrêté puis libéré sous promesse de comparaître.

Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort.

Contrairement à sa victime, il n’œuvre pas pour la SQ.

Le drame a créé une onde de choc chez plusieurs collègues et amis d’Audrey Marois-Guité, qui en était à ses premiers faits d’armes comme policière.

« Tu venais de débuter ta carrière en tant que police à la SQ. Tu venais de t’acheter ta première voiture comme cadeau et tout le monde qui te connaît le [sait] à [quel] point tu as travaillé dur et donné ton 200 % pour en arriver là », a mentionné son copain, Patrice Danis, dans une publication Facebook.

Campagne de financement

Il était parmi les nombreux proches qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« On pense que ça arrive juste aux autres. Qu’on est presque invincible. Je sais juste pas quoi en penser ou quelle émotion avoir. La haine de la situation, déçu de l’acte, triste de ton départ et je m’ennuie déjà de nos soirées au festival », écrit Jacob Benjamin.

Certains ont par ailleurs changé la photo de leur compte Facebook pour mettre le visage d’Audrey, tout sourire, vêtue de son uniforme de police.

Une campagne de financement visant à soutenir le copain de la défunte a par ailleurs été lancée.

Ces fonds veillent à couvrir les dépenses du quotidien pendant son arrêt de travail.