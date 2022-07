[VIDÉOS] Arrestation rocambolesque et filmée de jeunes voleurs

Un résident de Laval a capté en pleine action sur ses caméras deux jeunes voleurs récidivistes en train de dérober des voitures dans son quartier ainsi que leur arrestation rocambolesque ce week-end.

«Nous sommes vraiment heureux qu'ils aient finalement été arrêtés. On s'est fait voler nos lunettes de soleil l'année dernière [dans notre voiture]. Ça devenait un problème récurrent dans le quartier», confie au Journal le Lavallois qui nous a remis les vidéos.

Photo courtoisie

Ce dernier a préféré taire son nom par crainte de représailles. Ses caméras ont filmé la scène étonnante où deux jeunes ont été arrêtés puis menottés dans la nuit de vendredi à samedi. Elianna Roberge, 20 ans, et Cédric Picard-Ledoux, 21 ans, ont été formellement accusés samedi au palais de justice de Laval.

Jambes à son cou

L’arrestation spectaculaire est survenue vers 4h du matin. Sur les bandes vidéo, on voit les deux malfrats qui tentent d’ouvrir les portes des voitures sur la rue Benjamin-Constant, à Laval. Ils allaient d’un véhicule à l’autre pour piquer les objets laissés à l’intérieur, lorsque les portières étaient déverrouillées.

Photo courtoisie

Le hic, c’est qu’un citoyen de ce quartier résidentiel les a épinglés sur le vif. Le Service de police de Laval (SPL) confirme avoir eu un appel au 911 vers 4h09 visant à les dénoncer. 15 minutes plus tard, l’heure n’était plus à la rigolade.

«Les policiers se déplacent dans le secteur, et localisent le véhicule suspect. Ils constatent la présence de deux personnes à l’intérieur. Dès que les policiers actionnent les gyrophares de l’autopatrouille, la passagère sort du véhicule et prend fuite à pied», raconte l'agente Erika Landry du SPL.

Comme un film d’action

Un policier a aussitôt pourchassé Elianna Roberge et a finalement réussi à la menotter. Dans une autre vidéo, on aperçoit même des résidents sortir de chez eux pour observer de plus près la course-poursuite qui prenait des allures de film d’action dans leur quartier résidentiel.

Pendant ce temps, Cédric Picard-Ledoux est resté sur le banc du côté conducteur de la voiture, selon le SPL. Sur la vidéo, on aperçoit un autre policier le sortir du véhicule et le maîtriser au sol en quelques secondes.

Photo courtoisie

«T’es détenu pour une enquête pour des vols dans des véhicules», lance avec vigueur l’agent du SPL.

Les autorités indiquent aussi que le véhicule dans lequel les suspects ont été retrouvés avait été signalé comme un bien volé.

Photo courtoisie

Pas leur première frasque

Elianna Roberge et Cédric Picard-Ledoux ont comparu à la Cour du Québec de Laval hier. Ils reviendront devant les tribunaux le 15 juillet prochain.

Les deux malfaiteurs sont accusés notamment de vol et recel de moins de 5000$, de non-respect des conditions de probation et «d’avoir eu en leur possession une arme dans un dessein dangereux». Selon le SPL, l’arme en question est un répulsif à ours.

Photo courtoisie

Le duo n’en est d’ailleurs pas à sa première frasque. Il a été accusé de vols et de possession de biens volés dans le district de Saint-Hyacinthe, en début d'année. Les deux vingtenaires accumulent aussi les accusations en matière d'introduction par effraction et de bris de conditions.

Ils semblent sévir principalement dans les districts de Laval, de Saint-Hyacinthe et de Longueuil.

- Avec Antoine Lacroix

Selon le Service de police de Laval, le nombre de crimes contre la propriété a connu une augmentation de 4% en 2021. Cette tendance est venue rompre l'évolution à la baisse amorcée depuis au moins 2017. Notons que les vols dans les véhicules sont inclus dans cette catégorie.