WARREN, Léo



"Voilà deux ans déjà que tu nous as quitté, dans l'agitation du début de la pandémie. Aujourd'hui, ta famille et tes amis peuvent enfin se réunir pour célébrer ta vie et te mettre en terre dignement entouré de tout ceux que tu as aimés comme tu le mérites."La célébration de vie et les funérailles de M. Léo "Okitchita" Warren seront célébrées le samedi 23 juillet 2022 à 14h au cimetière chemin de la Montagne, La Pocatière, Qc. Afin d'aider la famille aux préparatifs, veuillez s'il vous plait aviser de votre présence auprès d'un membre de la famille ou du salon funéraire à l'adresse courriel ci-dessous.Il était le fils de feu Anna Broothaers et de feu Nelson Warren. Il laisse dans le deuil sa conjointe Christiane St-Laurent; sa fille Chani Gagnon Warren; son petit-fils Luke Gagnon-Blais; ses soeurs : Janine, Danielle et Elza (François), de même que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, ses beaux-parents, sa belle-soeur, sa famille adoptive et spirituelle Medewin et de très nombreux ami(e)s.Vos messages de sympathie peuvent être adressés à :rfmpel@videotron.ca