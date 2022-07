TOUCHETTE, Yvon



À Chambly, le 4 juillet 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Yvon Touchette, époux de Mme Mireille Sénécal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Francis (Marie-Hélène) et Annie, ses petits-enfants : Fabrice, Alice et Thomas, ses frères et sa soeur : Michel (Pierrette), Denis (Renée) et Ginette (Denis), sa belle-famille Sénécal ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juillet 2022, de 11h à 14h, au :suivi d'une cérémonie hommage à 14h en la salle commémorative du complexe.