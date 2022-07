DESCOTEAUX, René



À Lachine, le 4 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. René Descoteaux, époux d'Aldée Comeau Descoteaux, et en secondes noces de Lise Rioux.Il laisse dans le deuil sa fille Carole (Michel Pelland), son fils Alain (Lorraine Robichaud), ses frères Maurice (Monic) et Claude (Léona), sa belle-soeur Gisèle (feu Gérald), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juillet 2022 à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511de 11h à 14h, suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 14h.Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUM.La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage de l'ex-hôpital Lachine pour les bons soins prodigués ainsi que leur soutien.